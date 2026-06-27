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المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
سبوتنيك عربي
جنى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، أولى مكاسبه عقب تأهله التاريخي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الكرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونجح "الفراعنة" في بلوغ الدور المقبل بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب بلجيكا، مع الحفاظ على سجلهم خاليًا من الهزائم، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، جاء على حساب منتخب نيوزيلندا، وفقا لمواقع رياضية. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع تراجع عدد من المنتخبات المنافسة، إذ فقد منتخب تركيا خمسة مراكز عقب خروجه من دور المجموعات، ليتراجع إلى المركز الـ27 عالميًا، فيما تراجع منتخب إيران مركزًا واحدًا إلى المركز الـ21 بعد تعادله مع المنتخب المصري.وقاريًا، حافظ منتخب مصر على موقعه رابعًا بين المنتخبات الأفريقية، خلف كل من المغرب، المصنف السادس عالميًا، والسنغال، ونيجيريا.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
https://sarabic.ae/20260625/مدرب-منتخب-عربي-يتحدى-الجميع-هدفنا-كأس-العالم-مهما-كان-المنافس-1114706784.html
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أخبار مصر الآن, رياضة, أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار مصر الآن, رياضة, أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم

20:11 GMT 27.06.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Lisi Niesner
تابعنا عبر
جنى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، أولى مكاسبه عقب تأهله التاريخي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.
ونجح "الفراعنة" في بلوغ الدور المقبل بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب بلجيكا، مع الحفاظ على سجلهم خاليًا من الهزائم، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، جاء على حساب منتخب نيوزيلندا، وفقا لمواقع رياضية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
أمس, 12:26 GMT
وعلى مستوى التصنيف الدولي، تقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصعد إلى المركز الـ26 عالميًا، بعدما كان يحتل المركز الـ29.
وجاء هذا التقدم بالتزامن مع تراجع عدد من المنتخبات المنافسة، إذ فقد منتخب تركيا خمسة مراكز عقب خروجه من دور المجموعات، ليتراجع إلى المركز الـ27 عالميًا، فيما تراجع منتخب إيران مركزًا واحدًا إلى المركز الـ21 بعد تعادله مع المنتخب المصري.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
مدرب منتخب عربي يتحدى الجميع: هدفنا كأس العالم مهما كان المنافس
25 يونيو, 19:10 GMT
وقاريًا، حافظ منتخب مصر على موقعه رابعًا بين المنتخبات الأفريقية، خلف كل من المغرب، المصنف السادس عالميًا، والسنغال، ونيجيريا.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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