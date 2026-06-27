https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html

المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم

المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم

سبوتنيك عربي

جنى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، أولى مكاسبه عقب تأهله التاريخي إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الكرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

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ونجح "الفراعنة" في بلوغ الدور المقبل بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب بلجيكا، مع الحفاظ على سجلهم خاليًا من الهزائم، وتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، جاء على حساب منتخب نيوزيلندا، وفقا لمواقع رياضية. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع تراجع عدد من المنتخبات المنافسة، إذ فقد منتخب تركيا خمسة مراكز عقب خروجه من دور المجموعات، ليتراجع إلى المركز الـ27 عالميًا، فيما تراجع منتخب إيران مركزًا واحدًا إلى المركز الـ21 بعد تعادله مع المنتخب المصري.وقاريًا، حافظ منتخب مصر على موقعه رابعًا بين المنتخبات الأفريقية، خلف كل من المغرب، المصنف السادس عالميًا، والسنغال، ونيجيريا.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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