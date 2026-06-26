رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتولى تسليم كأس العالم إلى المنتخب الفائز بنهائي مونديال 2026،... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T12:26+0000
2026-06-26T12:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
المكسيك
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270108_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_547e28edd046da4a7e0ce2946c94f619.jpg
وتأتي تصريحات إنفانتينو، في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعته بترامب، خلال الفترة التي سبقت البطولة، رغم أن الرئيس الأمريكي اكتفى بتصريحات محدودة بشأن كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 11 يونيو/ حزيران الجاري. وقال إنفانتينو: "سنكون مع الرئيس نستمتع بالمباراة النهائية، ثم نسلّم الكأس إلى الفائز". وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260625/مدرب-منتخب-عربي-يتحدى-الجميع-هدفنا-كأس-العالم-مهما-كان-المنافس-1114706784.html
https://sarabic.ae/20260621/المنتخب-الإسباني-يسجل-رقما-جديدا-في-كأس-العالم-عبر-مرمى-نظيره-السعودي--1114572435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf29dfdebcfbc6396c2bcec06c99d419.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة

رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026

12:26 GMT 26.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتولى تسليم كأس العالم إلى المنتخب الفائز بنهائي مونديال 2026، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز المقبل، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة إخبارية أمريكية.
وتأتي تصريحات إنفانتينو، في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعته بترامب، خلال الفترة التي سبقت البطولة، رغم أن الرئيس الأمريكي اكتفى بتصريحات محدودة بشأن كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 11 يونيو/ حزيران الجاري.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
مدرب منتخب عربي يتحدى الجميع: هدفنا كأس العالم مهما كان المنافس
أمس, 19:10 GMT

وأوضح رئيس الـ"فيفا"، أن "الخطة تقضي بحضور ترامب المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب "نيوجيرسي" في نيويورك، والمشاركة في مراسم تتويج البطل، على غرار ما حدث في نهائي كأس العالم للأندية، الذي استضافته الولايات المتحدة العام الماضي، وتوج بلقبه تشيلسي".

وقال إنفانتينو: "سنكون مع الرئيس نستمتع بالمباراة النهائية، ثم نسلّم الكأس إلى الفائز".
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
21 يونيو, 18:36 GMT

وعند سؤاله عما إذا كان سيتشارك مع ترامب في تقديم الكأس، أجاب رئيس الـ"فيفا": "بالتأكيد، نحن معًا طوال الوقت".

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала