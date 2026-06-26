رئيس الـ"فيفا" يعلق على تسليم ترامب كأس العالم لبطل مونديال 2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتولى تسليم كأس العالم إلى المنتخب الفائز بنهائي مونديال 2026، المقرر إقامته في 19 يوليو/ تموز المقبل، وذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة إخبارية أمريكية.
وتأتي تصريحات إنفانتينو، في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعته بترامب، خلال الفترة التي سبقت البطولة، رغم أن الرئيس الأمريكي اكتفى بتصريحات محدودة بشأن كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 11 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضح رئيس الـ"فيفا"، أن "الخطة تقضي بحضور ترامب المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب "نيوجيرسي" في نيويورك، والمشاركة في مراسم تتويج البطل، على غرار ما حدث في نهائي كأس العالم للأندية، الذي استضافته الولايات المتحدة العام الماضي، وتوج بلقبه تشيلسي".
وقال إنفانتينو: "سنكون مع الرئيس نستمتع بالمباراة النهائية، ثم نسلّم الكأس إلى الفائز".
21 يونيو, 18:36 GMT
وعند سؤاله عما إذا كان سيتشارك مع ترامب في تقديم الكأس، أجاب رئيس الـ"فيفا": "بالتأكيد، نحن معًا طوال الوقت".
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.