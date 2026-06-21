https://sarabic.ae/20260621/المنتخب-الإسباني-يسجل-رقما-جديدا-في-كأس-العالم-عبر-مرمى-نظيره-السعودي--1114572435.html

المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي

المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي

سبوتنيك عربي

حقق المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مواجهته أمام المنتخب السعودي،... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T18:36+0000

2026-06-21T18:36+0000

2026-06-21T18:36+0000

رياضة

أخبار إسبانيا

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114393317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a122a609f154c3ecba124de31b11295b.jpg

وافتتح لامين يامال التسجيل لـ"لا روخا" في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال التقدم بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء، وفقا لمواقع رياضية. كما يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في البطولة منذ المواجهة الشهيرة بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سجل المنتخب الألماني خمسة أهداف خلال أول 29 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوزه التاريخي بنتيجة 7-1. ومني منتخب السعودية بهزيمة قاسية، اليوم الأحد، على يد إسبانيا حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

https://sarabic.ae/20260620/تعرف-على-أول-مغادري-كأس-العالم-2026-من-دور-المجموعات-1114547666.html

https://sarabic.ae/20260619/قطر-تدخل-قائمة-أكبر-الهزائم-العربية-في-تاريخ-كأس-العالم-1114519182.html

أخبار إسبانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية