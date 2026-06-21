https://sarabic.ae/20260621/المنتخب-الإسباني-يسجل-رقما-جديدا-في-كأس-العالم-عبر-مرمى-نظيره-السعودي--1114572435.html
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مواجهته أمام المنتخب السعودي،... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وافتتح لامين يامال التسجيل لـ"لا روخا" في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال التقدم بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء، وفقا لمواقع رياضية. كما يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في البطولة منذ المواجهة الشهيرة بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سجل المنتخب الألماني خمسة أهداف خلال أول 29 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوزه التاريخي بنتيجة 7-1. ومني منتخب السعودية بهزيمة قاسية، اليوم الأحد، على يد إسبانيا حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
حقق المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مواجهته أمام المنتخب السعودي، ضمن منافسات مونديال 2026.
وافتتح لامين يامال
التسجيل لـ"لا روخا" في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال التقدم بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء، وفقا لمواقع رياضية.
ووفقاً لإحصائيات منصة "أوبتا"، تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب الإسباني في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مباراة واحدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
كما يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في البطولة
منذ المواجهة الشهيرة بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سجل المنتخب الألماني خمسة أهداف خلال أول 29 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوزه التاريخي بنتيجة 7-1.
ومني منتخب السعودية بهزيمة قاسية، اليوم الأحد، على يد إسبانيا حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.