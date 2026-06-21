المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260621/المنتخب-الإسباني-يسجل-رقما-جديدا-في-كأس-العالم-عبر-مرمى-نظيره-السعودي--1114572435.html
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مواجهته أمام المنتخب السعودي،... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T18:36+0000
2026-06-21T18:36+0000
رياضة
أخبار إسبانيا
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114393317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a122a609f154c3ecba124de31b11295b.jpg
وافتتح لامين يامال التسجيل لـ"لا روخا" في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال التقدم بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء، وفقا لمواقع رياضية. كما يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في البطولة منذ المواجهة الشهيرة بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سجل المنتخب الألماني خمسة أهداف خلال أول 29 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوزه التاريخي بنتيجة 7-1. ومني منتخب السعودية بهزيمة قاسية، اليوم الأحد، على يد إسبانيا حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260620/تعرف-على-أول-مغادري-كأس-العالم-2026-من-دور-المجموعات-1114547666.html
https://sarabic.ae/20260619/قطر-تدخل-قائمة-أكبر-الهزائم-العربية-في-تاريخ-كأس-العالم-1114519182.html
أخبار إسبانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114393317_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ebc9e4883f66f673860690dee9b3d757.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار إسبانيا, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

المنتخب الإسباني يسجل رقما جديدا في كأس العالم عبر مرمى نظيره السعودي

18:36 GMT 21.06.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© REUTERS Lisi Niesner
تابعنا عبر
حقق المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مواجهته أمام المنتخب السعودي، ضمن منافسات مونديال 2026.
وافتتح لامين يامال التسجيل لـ"لا روخا" في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال التقدم بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء، وفقا لمواقع رياضية.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
أمس, 18:54 GMT
ووفقاً لإحصائيات منصة "أوبتا"، تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب الإسباني في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أول 25 دقيقة من مباراة واحدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
19 يونيو, 15:20 GMT
كما يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في البطولة منذ المواجهة الشهيرة بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، عندما سجل المنتخب الألماني خمسة أهداف خلال أول 29 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوزه التاريخي بنتيجة 7-1.
ومني منتخب السعودية بهزيمة قاسية، اليوم الأحد، على يد إسبانيا حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала