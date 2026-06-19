https://sarabic.ae/20260619/قطر-تدخل-قائمة-أكبر-الهزائم-العربية-في-تاريخ-كأس-العالم-1114519182.html
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
سبوتنيك عربي
انضم المنتخب القطري إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:20+0000
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ورغم الخسارة القاسية لقطر، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت خسارة قطر أمام كندا في المركز الثاني، فيما احتلت هزيمة السعودية أمام روسيا بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 المركز الثالث.كما جاءت خسارتا السعودية أمام فرنسا في مونديال 1998، وأوكرانيا في مونديال 2006، ضمن قائمة أكبر الهزائم العربية، بينما احتلت هزيمة تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2 في كأس العالم 2018، المركز الثامن.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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رياضة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
رياضة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
انضم المنتخب القطري إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026، في واحدة من أثقل النتائج العربية في البطولة.
ورغم الخسارة القاسية لقطر
، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية.
وجاءت خسارة قطر أمام كندا في المركز الثاني، فيما احتلت هزيمة السعودية أمام روسيا بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 المركز الثالث.
وفي المركز الرابع، تساوت خسارة تونس أمام السويد بنتيجة 5-1 في النسخة الحالية من كأس العالم مع هزيمة الإمارات أمام ألمانيا الغربية بالنتيجة ذاتها في مونديال 1990.
كما جاءت خسارتا السعودية أمام فرنسا في مونديال 1998، وأوكرانيا في مونديال 2006، ضمن قائمة أكبر الهزائم العربية، بينما احتلت هزيمة تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2 في كأس العالم 2018، المركز الثامن.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.