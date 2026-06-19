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طهران تنفي إغلاق مضيق "هرمز"
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قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
سبوتنيك عربي
انضم المنتخب القطري إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:20+0000
2026-06-19T15:20+0000
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ورغم الخسارة القاسية لقطر، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت خسارة قطر أمام كندا في المركز الثاني، فيما احتلت هزيمة السعودية أمام روسيا بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 المركز الثالث.كما جاءت خسارتا السعودية أمام فرنسا في مونديال 1998، وأوكرانيا في مونديال 2006، ضمن قائمة أكبر الهزائم العربية، بينما احتلت هزيمة تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2 في كأس العالم 2018، المركز الثامن.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260616/السلطات-الأمريكية-مصادرة-نحو-20-مسيرة-في-لوس-أنجلوس-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-1114380864.html
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رياضة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
رياضة, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم

15:20 GMT 19.06.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© REUTERS Lisi Niesner
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انضم المنتخب القطري إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026، في واحدة من أثقل النتائج العربية في البطولة.
ورغم الخسارة القاسية لقطر، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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وجاءت خسارة قطر أمام كندا في المركز الثاني، فيما احتلت هزيمة السعودية أمام روسيا بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 المركز الثالث.
وفي المركز الرابع، تساوت خسارة تونس أمام السويد بنتيجة 5-1 في النسخة الحالية من كأس العالم مع هزيمة الإمارات أمام ألمانيا الغربية بالنتيجة ذاتها في مونديال 1990.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
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14 يونيو, 18:48 GMT
كما جاءت خسارتا السعودية أمام فرنسا في مونديال 1998، وأوكرانيا في مونديال 2006، ضمن قائمة أكبر الهزائم العربية، بينما احتلت هزيمة تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2 في كأس العالم 2018، المركز الثامن.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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