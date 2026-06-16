https://sarabic.ae/20260616/السلطات-الأمريكية-مصادرة-نحو-20-مسيرة-في-لوس-أنجلوس-خلال-كأس-العالم-لكرة-القدم-1114380864.html
السلطات الأمريكية: مصادرة نحو 20 مسيرة في لوس أنجلوس خلال كأس العالم لكرة القدم
السلطات الأمريكية: مصادرة نحو 20 مسيرة في لوس أنجلوس خلال كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
صرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف.بي.آي" في لوس أنجلوس، بأن المكتب صادر نحو 20 طائرة مسيرة في لوس أنجلوس منذ بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T02:40+0000
2026-06-16T02:40+0000
2026-06-16T02:40+0000
كأس العالم 2026
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
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وقال المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يعمل فريق إنفاذ القانون لمكافحة الطائرات المسيرة التابع لـ (أف.بي.آي) حول الملعب والفعاليات ذات الصلة لضمان عدم انتهاك طياري المسيرات للقيود المؤقتة على الطيران التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية".وأضاف: "لقد استدعينا ما يقرب من عشرين من مشغلي الطائرات المسيرة منذ يوم الجمعة، وصودرت طائرة كل منهم، لذلك نحث طياري المسيرات على التحقق من الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية (إف.إيه.إيه) لمعرفة الأماكن التي يمكنهم تشغيل طائراتهم فيها والأماكن المحظورة خلال مباريات كأس العالم".وتُعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا وطنيًا، وتستضيفها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك. وتستمر البطولة في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.
https://sarabic.ae/20260614/كم-يتقاضى-الحكام-في-كأس-العالم-2026-1114344006.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
السلطات الأمريكية: مصادرة نحو 20 مسيرة في لوس أنجلوس خلال كأس العالم لكرة القدم
صرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف.بي.آي" في لوس أنجلوس، بأن المكتب صادر نحو 20 طائرة مسيرة في لوس أنجلوس منذ بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وقال المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يعمل فريق إنفاذ القانون لمكافحة الطائرات المسيرة التابع لـ (أف.بي.آي) حول الملعب والفعاليات ذات الصلة لضمان عدم انتهاك طياري المسيرات للقيود المؤقتة على الطيران التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية".
وأضاف: "لقد استدعينا ما يقرب من عشرين من مشغلي الطائرات المسير
ة منذ يوم الجمعة، وصودرت طائرة كل منهم، لذلك نحث طياري المسيرات على التحقق من الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية (إف.إيه.إيه) لمعرفة الأماكن التي يمكنهم تشغيل طائراتهم فيها والأماكن المحظورة خلال مباريات كأس العالم".
وتُعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبًا وطنيًا، وتستضيفها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك. وتستمر البطولة في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.