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https://sarabic.ae/20260614/كم-يتقاضى-الحكام-في-كأس-العالم-2026-1114344006.html
كم يتقاضى الحكام في كأس العالم 2026؟
كم يتقاضى الحكام في كأس العالم 2026؟
سبوتنيك عربي
مع تواصل منافسات كأس العالم 2026، التي انطلقت قبل أيام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يقتصر اهتمام الجماهير على نتائج المباريات وتألق النجوم، بل يمتد... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T18:48+0000
2026-06-14T18:48+0000
رياضة
كأس العالم 2026
مونديال 2026
مجتمع
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ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يكشف رسميًا عن قيمة المكافآت المخصصة لحكام مونديال 2026، فإن التقديرات الحالية تستند إلى نظام التعويضات المعتمد في النسخ السابقة، لا سيما كأس العالم 2022 في قطر، الذي شهد حصول الحكام على مكافآت مالية مجزية نظير إدارتهم للمباريات.وتعكس هذه المبالغ حجم المسؤولية والضغوط التي يتحملها الحكام، إذ يخضعون لسلسلة من الاختبارات البدنية والفنية المكثفة، إلى جانب تدريبات متخصصة على أحدث التقنيات التحكيمية، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد(VAR) ونظام التسلل شبه الآلي، قبل اختيارهم للمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم.الأجور المتوقعة لحكام كأس العالم 2026:
https://sarabic.ae/20260612/كأس-العالم-مونديال-على-هامش-السياسة-وماذا-تفعل-الفرق-العربية-1114258857.html
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رياضة, كأس العالم 2026, مونديال 2026
رياضة, كأس العالم 2026, مونديال 2026

كم يتقاضى الحكام في كأس العالم 2026؟

18:48 GMT 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
مع تواصل منافسات كأس العالم 2026، التي انطلقت قبل أيام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يقتصر اهتمام الجماهير على نتائج المباريات وتألق النجوم، بل يمتد أيضًا إلى الحكام الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة مباريات النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، وسط تساؤلات بشأن حجم المكافآت التي يحصلون عليها مقابل مشاركتهم في الحدث العالمي.
ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يكشف رسميًا عن قيمة المكافآت المخصصة لحكام مونديال 2026، فإن التقديرات الحالية تستند إلى نظام التعويضات المعتمد في النسخ السابقة، لا سيما كأس العالم 2022 في قطر، الذي شهد حصول الحكام على مكافآت مالية مجزية نظير إدارتهم للمباريات.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام غربية، تبلغ المكافأة الأساسية للحكم الرئيسي في كأس العالم 2026 نحو 70 ألف دولار، إضافة إلى مكافأة تتراوح بين 3 و5 آلاف دولار عن كل مباراة يديرها.

كأس العالم مونديال على هامش السياسة.. وماذا تفعل الفرق العربية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
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كأس العالم "مونديال على هامش السياسة"...وماذا تفعل الفرق العربية؟
12 يونيو, 09:00 GMT
وتعكس هذه المبالغ حجم المسؤولية والضغوط التي يتحملها الحكام، إذ يخضعون لسلسلة من الاختبارات البدنية والفنية المكثفة، إلى جانب تدريبات متخصصة على أحدث التقنيات التحكيمية، مثل تقنية حكم الفيديو المساعد(VAR) ونظام التسلل شبه الآلي، قبل اختيارهم للمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم.
كما يُتوقع أن ترتفع العوائد المالية للحكام الذين يتم إسناد مباريات الأدوار الإقصائية إليهم، خاصة مواجهات نصف النهائي والنهائي، حيث يحصلون على مكافآت إضافية ترفع إجمالي أرباح بعضهم إلى أكثر من 100 ألف دولار خلال البطولة.

الأجور المتوقعة لحكام كأس العالم 2026:

المكافأة الأساسية للحكم الرئيسي: 70 ألف دولار.
مكافأة إدارة المباراة الواحدة: بين 3 آلاف و5 آلاف دولار.
الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو (VAR): يحصلون على مكافآت أقل وفقًا للدور وعدد المباريات.
حكام نصف النهائي والنهائي: قد تتجاوز إجمالي مكافآتهم 100 ألف دولار طوال البطولة.
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