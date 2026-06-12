https://sarabic.ae/20260612/كأس-العالم-مونديال-على-هامش-السياسة-وماذا-تفعل-الفرق-العربية-1114258857.html

كأس العالم "مونديال على هامش السياسة"...وماذا تفعل الفرق العربية؟

كأس العالم "مونديال على هامش السياسة"...وماذا تفعل الفرق العربية؟

سبوتنيك عربي

تُفتح اليوم الستائر، وتُقرع طبول أمريكا الشمالية إيذانا بانطلاق النسخة الأضخم في تاريخ المونديال.. كأس العالم 2026، لكن، وكما علمتنا الساحرة المستديرة، فإن... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T09:00+0000

2026-06-12T09:00+0000

2026-06-12T09:00+0000

راديو

من الملعب

كأس العالم 2026

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0b/1114258342_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_08d4463b81a8f619a29410ef046031c6.png

كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟ سبوتنيك عربي كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟

وقبل أن تتدحرج الكرة، تدحرجت القرارات، وقبل أن نسمع صافرة البداية، سمعنا صافرات المنع، والتضييق، والكيل بمكيالين، مونديال يرفع شعار "توحيد العالم"، بينما تُغلق فيه الحدود في وجه حكام، وتُفرض الإقامة الجبرية على منتخبات، وتُصادر حتى قمصان تحمل ذاكرة الشعوب وتاريخها مع الاستعمار!كذلك ففي عالم الكرة وحكاياتها، دائما ما نردد أن "مباراة الافتتاح هي مفتاح العبور"، هذه المرة، التاريخ يُكتب بحروف عربية مع تواجد 8 منتخبات دفعة واحدة، لكن النظام الجديد للمونديال وزيادة عدد الفرق يفرضان حسابات معقدة؛ فالخطأ في البداية قد يكلّف الكثير.أكد الكاتب والصحفي الرياضي، علي أبو طبل، أن بطولة كأس العالم 2026 انطلقت وسط أجواء سياسية مثيرة للجدل، مشيرا إلى أن “العشب الأخضر لم يعد معزولا عن رقعة الشطرنج السياسية”، في ظل ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع القضايا المختلفة".وقال أبو طبل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أزمة منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة بدعوى الاشتباه في صلات إرهابية، كشفت بشكل واضح تراجع استقلالية "فيفا"، مضيفا أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم "وقف صامتا وممتثلا للقرار الأمريكي، رغم أنه سبق واتخذ مواقف صارمة ضد روسيا بدعوى الحرب على أوكرانيا، بينما لم يتخذ موقفا مماثلا تجاه إسرائيل".وأوضح أن "موقف "فيفا" الحالي يختلف تماما عن مواقف تاريخية سابقة"، مستشهدا بما حدث خلال مونديال 1966 في إنجلترا، حين هدد الاتحاد الدولي بنقل البطولة إذا لم يتم حل أزمة مشاركة منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية بسبب عدم اعتراف بريطانيا بها آنذاك.كما تطرق إلى أزمة منتخب هايتي، الذي اضطر لتعديل تصميم قميصه الرسمي وحذف رموز مرتبطة بتاريخ مقاومة الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن "الأمر يمثّل “طمسا لهوية الشعوب وتاريخها الكفاحي"، وشدد على أن "كرة القدم يجب أن تحترم خصوصية وثقافة كل دولة".وعلى الصعيد الفني، رأى أبو طبل أن "المنتخب المغربي يواجه تحديات كبيرة قبل مباراته الافتتاحية أمام البرازيل، خاصة بعد إصابة الثنائي نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي"، مشيرا إلى أن "غياب الزلزولي تحديدا يمثل ضربة هجومية مؤثرة، بينما كان من الممكن توقع غياب أكرد مبكراً والتعامل معه بصورة أفضل".وأكد أن "المغرب يملك عناصر قادرة على تعويض الغيابات"، لكنه شدد على "ضرورة الحذر من الضغط البرازيلي المبكر بقيادة كارلو أنشيلوتي، خاصة في ظل وجود أسماء هجومية مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا، مع الإشارة إلى أن الدفاع البرازيلي "ليس مثاليا ويعاني من أخطاء واضحة".وأضاف أن التاريخ يمنح المنتخب المصري أفضلية معنوية، قائلا إن "مصر دائما ما كانت عقدة لبلجيكا، حتى في المواجهات الودية الأخيرة".وعن المنتخبات العربية الأخرى، أوضح أبو طبل أن "السعودية تبدو أكثر تنظيما تحت قيادة المدرب الجديد، رغم صعوبة المواجهة الافتتاحية أمام أوروغواي"، فيما رأى أن "الجزائر تملك عناصر قادرة على إحراج الأرجنتين بطلة العالم، خاصة في ظل عدم خوض المنتخب الأرجنتيني مواجهات ودية قوية خلال الفترة الأخيرة".وفي ختام حديثه، أكد أبو طبل أن "المشاركة العربية التاريخية بثمانية منتخبات تمنح الجماهير العربية أملا كبيرا في تقديم نسخة استثنائية، رغم كل التحديات السياسية والتنظيمية المحيطة بالبطولة"، مشددا على أن "كرة القدم ستظل في النهاية مساحة يتساوى فيها الجميع داخل المستطيل الأخضر".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

من الملعب, كأس العالم 2026, أخبار كرة القدم, аудио