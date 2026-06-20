https://sarabic.ae/20260620/تعرف-على-أول-مغادري-كأس-العالم-2026-من-دور-المجموعات-1114547666.html
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
سبوتنيك عربي
بات منتخبا هايتي وتركيا أول المودعين لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما فقدا رسميًا فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وودع منتخب هايتي المنافسات بعد خسارته أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ليتلقى هزيمته الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام إسكتلندا في الجولة الافتتاحية، وفقا لمواقع رياضية.وبهذه النتائج، بقي المنتخب الهايتي في المركز الأخير بالمجموعة دون نقاط، وفقد آماله في بلوغ الدور التالي وفق لوائح كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وفي المجموعة ذاتها، تصدرت البرازيل الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المغرب، فيما جاءت إسكتلندا ثالثة بثلاث نقاط. وسيخوض المنتخب التركي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 بعد تحقيقها انتصارين متتاليين.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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رياضة, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
رياضة, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
بات منتخبا هايتي وتركيا أول المودعين لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما فقدا رسميًا فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب الجولة الثانية من دور المجموعات.
وودع منتخب هايتي المنافسات بعد خسارته أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ليتلقى هزيمته الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام إسكتلندا في الجولة الافتتاحية، وفقا لمواقع رياضية.
وبهذه النتائج، بقي المنتخب الهايتي في المركز الأخير بالمجموعة دون نقاط، وفقد آماله في بلوغ الدور التالي
وفق لوائح كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي المجموعة ذاتها، تصدرت البرازيل الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المغرب، فيما جاءت إسكتلندا ثالثة بثلاث نقاط.
كما أصبح منتخب تركيا ثاني المنتخبات التي تغادر البطولة مبكرًا، بعد خسارته أمام باراغواي بهدف دون رد، وذلك عقب هزيمته في الجولة الأولى أمام أستراليا بهدفين نظيفين.
وسيخوض المنتخب التركي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة
، التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 بعد تحقيقها انتصارين متتاليين.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.