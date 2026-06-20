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تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات
سبوتنيك عربي
بات منتخبا هايتي وتركيا أول المودعين لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما فقدا رسميًا فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T18:54+0000
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وودع منتخب هايتي المنافسات بعد خسارته أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ليتلقى هزيمته الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام إسكتلندا في الجولة الافتتاحية، وفقا لمواقع رياضية.وبهذه النتائج، بقي المنتخب الهايتي في المركز الأخير بالمجموعة دون نقاط، وفقد آماله في بلوغ الدور التالي وفق لوائح كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وفي المجموعة ذاتها، تصدرت البرازيل الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المغرب، فيما جاءت إسكتلندا ثالثة بثلاث نقاط. وسيخوض المنتخب التركي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 بعد تحقيقها انتصارين متتاليين.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260619/قطر-تدخل-قائمة-أكبر-الهزائم-العربية-في-تاريخ-كأس-العالم-1114519182.html
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رياضة, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
رياضة, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك

تعرف على أول مغادري كأس العالم 2026 من دور المجموعات

18:54 GMT 20.06.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© REUTERS Lisi Niesner
تابعنا عبر
بات منتخبا هايتي وتركيا أول المودعين لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما فقدا رسميًا فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب الجولة الثانية من دور المجموعات.
وودع منتخب هايتي المنافسات بعد خسارته أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ليتلقى هزيمته الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام إسكتلندا في الجولة الافتتاحية، وفقا لمواقع رياضية.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
قطر تدخل قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ كأس العالم
أمس, 15:20 GMT
وبهذه النتائج، بقي المنتخب الهايتي في المركز الأخير بالمجموعة دون نقاط، وفقد آماله في بلوغ الدور التالي وفق لوائح كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي المجموعة ذاتها، تصدرت البرازيل الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المغرب، فيما جاءت إسكتلندا ثالثة بثلاث نقاط.
كما أصبح منتخب تركيا ثاني المنتخبات التي تغادر البطولة مبكرًا، بعد خسارته أمام باراغواي بهدف دون رد، وذلك عقب هزيمته في الجولة الأولى أمام أستراليا بهدفين نظيفين.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السلطات الأمريكية: مصادرة نحو 20 مسيرة في لوس أنجلوس خلال كأس العالم لكرة القدم
16 يونيو, 02:40 GMT
وسيخوض المنتخب التركي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الولايات المتحدة، التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ32 بعد تحقيقها انتصارين متتاليين.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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