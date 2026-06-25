https://sarabic.ae/20260625/مدرب-منتخب-عربي-يتحدى-الجميع-هدفنا-كأس-العالم-مهما-كان-المنافس-1114706784.html
مدرب منتخب عربي يتحدى الجميع: هدفنا كأس العالم مهما كان المنافس
مدرب منتخب عربي يتحدى الجميع: هدفنا كأس العالم مهما كان المنافس
سبوتنيك عربي
أكد محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فريقه لا يفضل مواجهة أي منتخب بعينه في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على جاهزية "أسود الأطلس"... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات وهبي عقب تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32، بعدما قلب تأخره أمام هايتي بنتيجة 1-2 إلى فوز مثير 4-2، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا لمواقع رياضية. وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس لدي خصم مفضل. سنعرف غدًا المنتخب الذي سنواجهه، وهناك ثلاثة احتمالات مختلفة، ولكل منتخب أسلوبه الخاص".وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن فريقه يمتلك عناصر القوة التي تمنحه الثقة في المنافسة، موضحًا أن اللاعبين باتوا أكثر إيمانًا بقدراتهم، في الوقت الذي أصبح فيه المنافسون ينظرون باحترام أكبر إلى المنتخب المغربي.وقال وهبي: "علينا أن نثق في أنفسنا وإمكاناتنا، ولهذا يجب أن يكون هدفنا الفوز بكأس العالم، مع احترام جميع المنافسين. أثق في العمل الذي نقوم به وفي قدرة الفريق على مواصلة التقدم".وفي حديثه عن خوض الدور القادم في مدينة مونتيري المكسيكية، استعاد وهبي ذكريات مشاركة المغرب في مونديال 1986، مؤكدًا أن العودة إلى المدينة تحمل رمزية خاصة، كونها شهدت بداية واحدة من أبرز المحطات التاريخية للكرة المغربية في كأس العالم.ويواصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، بعدما سبق له أن أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم خلال نسخة قطر 2022، كما كان أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 1986 بالمكسيك.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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أخبار المغرب اليوم, رياضة, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, رياضة, العالم العربي
مدرب منتخب عربي يتحدى الجميع: هدفنا كأس العالم مهما كان المنافس
أكد محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أن فريقه لا يفضل مواجهة أي منتخب بعينه في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على جاهزية "أسود الأطلس" لمواجهة أي منافس في الأدوار الإقصائية.
وجاءت تصريحات وهبي عقب تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32، بعدما قلب تأخره أمام هايتي بنتيجة 1-2 إلى فوز مثير 4-2، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة
المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا لمواقع رياضية.
وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس لدي خصم مفضل. سنعرف غدًا المنتخب الذي سنواجهه، وهناك ثلاثة احتمالات مختلفة، ولكل منتخب أسلوبه الخاص".
وأضاف أن المنتخب المغربي دخل البطولة بطموحات كبيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني أعد الفريق لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، كما قام بدراسة وتحليل أداء عدد من المنتخبات المرشحة للمواجهة في الدور المقبل.
وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن فريقه يمتلك عناصر القوة التي تمنحه الثقة في المنافسة
، موضحًا أن اللاعبين باتوا أكثر إيمانًا بقدراتهم، في الوقت الذي أصبح فيه المنافسون ينظرون باحترام أكبر إلى المنتخب المغربي.
وقال وهبي: "علينا أن نثق في أنفسنا وإمكاناتنا، ولهذا يجب أن يكون هدفنا الفوز بكأس العالم، مع احترام جميع المنافسين. أثق في العمل الذي نقوم به وفي قدرة الفريق على مواصلة التقدم".
وأشار إلى أن الجهاز الفني يواصل تقييم الأداء بعد كل مباراة، والعمل على معالجة الأخطاء وتطوير الجوانب التي تحتاج إلى تحسين قبل المواجهات المقبلة.
وفي حديثه عن خوض الدور القادم في مدينة مونتيري المكسيكية، استعاد وهبي ذكريات مشاركة المغرب في مونديال 1986، مؤكدًا أن العودة إلى المدينة تحمل رمزية خاصة، كونها شهدت بداية واحدة من أبرز المحطات التاريخية للكرة المغربية في كأس العالم
.
ويواصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، بعدما سبق له أن أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم خلال نسخة قطر 2022، كما كان أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 1986 بالمكسيك.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.