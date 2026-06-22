https://sarabic.ae/20260622/ميسي-يصبح-الهداف-التاريخي-لبطولة-كأس-العالم-لكرة-القدم-1114606868.html
ميسي يصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم
ميسي يصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده إلى الفوز على منتخب النمسا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T20:14+0000
2026-06-22T20:14+0000
2026-06-22T20:14+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
كأس العالم 2026
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114606232_0:457:960:997_1920x0_80_0_0_07ba4cf7d1c70dd9e6eb2da34d7f7bd5.jpg
وسجل ميسي هدفي المباراة، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، والذي بلغ 16 هدفاً وظل صامداً منذ عام 2014.وشهدت المباراة تألق قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي واصل كتابة التاريخ في البطولة العالمية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة مع "التانغو"، ويضمن لمنتخب بلاده مقعدا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبفارق 3 نقاط عن النمسا، بينما يأتي الأردن، والجزائر في المركزين الثالث، والرابع بلا نقاط قبل مباراتهما الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20251020/لأول-مرة-في-تاريخه-المغرب-يتغلب-على-الأرجنتين-ويتوج-بكأس-العالم-للشباب-فيديو-1106192063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114606232_0:367:960:1087_1920x0_80_0_0_99906805e8e6267089f9ad22518c5161.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ليونيل ميسي, كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
ليونيل ميسي, كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
ميسي يصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده إلى الفوز على منتخب النمسا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.
وسجل ميسي هدفي المباراة، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، والذي بلغ 16 هدفاً وظل صامداً منذ عام 2014.
وشهدت المباراة تألق قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي واصل كتابة التاريخ في البطولة العالمية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة مع "التانغو"، ويضمن لمنتخب بلاده مقعدا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026
.
20 أكتوبر 2025, 03:34 GMT
ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبفارق 3 نقاط عن النمسا، بينما يأتي الأردن، والجزائر في المركزين الثالث، والرابع بلا نقاط قبل مباراتهما الثلاثاء.