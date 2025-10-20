لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتغلب على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251020/لأول-مرة-في-تاريخه-المغرب-يتغلب-على-الأرجنتين-ويتوج-بكأس-العالم-للشباب-فيديو-1106192063.html
لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتغلب على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب.. فيديو
لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتغلب على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب.. فيديو
سبوتنيك عربي
توِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت فجر الاثنين. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T03:34+0000
2025-10-20T03:34+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
سجل اللاعب ياسر زابيري هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليمنح بلاده إنجازا تاريخيا، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس" في سانتياغو، عاصمة تشيلي.جاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة، فيما أتى الهدف الثاني، في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.ويشار إلى أن منتخب المغرب للشباب دخل المباراة النهائية باحثا عن مجد غير مسبوق، في مواجهة منتخب الأرجنتين الشاب، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب وهي 6 تتويجات.تمكن المنتخب المغربي طوال مشوار البطولة من الإطاحة بمنتخبات كبرى من بينها إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا، قبل أن يفرض كلمته أمام الأرجنتين بفضل انضباطه التكتيكي وصلابة دفاعه وفعالية هجومه القوي.ومع تغلبه على المنتخب الأرجنتيني، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد إفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.
https://sarabic.ae/20251016/المغرب-يحقق-إنجازا-تاريخيا-ويطيح-بفرنسا-ويبلغ-نهائي-مونديال-الشباب-1106055245.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الأخبار

لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتغلب على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب.. فيديو

03:34 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبر
توِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت فجر الاثنين.
سجل اللاعب ياسر زابيري هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليمنح بلاده إنجازا تاريخيا، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس" في سانتياغو، عاصمة تشيلي.
جاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة، فيما أتى الهدف الثاني، في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.
جماهير لبنانية بمدينة طرابلس تتابع مباراة المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مجتمع
المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
16 أكتوبر, 05:41 GMT
ويشار إلى أن منتخب المغرب للشباب دخل المباراة النهائية باحثا عن مجد غير مسبوق، في مواجهة منتخب الأرجنتين الشاب، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب وهي 6 تتويجات.
تمكن المنتخب المغربي طوال مشوار البطولة من الإطاحة بمنتخبات كبرى من بينها إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا، قبل أن يفرض كلمته أمام الأرجنتين بفضل انضباطه التكتيكي وصلابة دفاعه وفعالية هجومه القوي.
ومع تغلبه على المنتخب الأرجنتيني، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد إفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала