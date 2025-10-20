https://sarabic.ae/20251020/لأول-مرة-في-تاريخه-المغرب-يتغلب-على-الأرجنتين-ويتوج-بكأس-العالم-للشباب-فيديو-1106192063.html
لأول مرة في تاريخه.. المغرب يتغلب على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب.. فيديو
توِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت فجر الاثنين. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
سجل اللاعب ياسر زابيري هدفي اللقاء خلال الشوط الأول، ليمنح بلاده إنجازا تاريخيا، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "خوليو مارتينيز برادانوس" في سانتياغو، عاصمة تشيلي.جاء الهدف الأول عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها زابيري في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة، فيما أتى الهدف الثاني، في الدقيقة 29 بعد هجمة مرتدة من الجهة اليمنى تلقاها زابيري ليسددها مباشرة بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.ويشار إلى أن منتخب المغرب للشباب دخل المباراة النهائية باحثا عن مجد غير مسبوق، في مواجهة منتخب الأرجنتين الشاب، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب وهي 6 تتويجات.تمكن المنتخب المغربي طوال مشوار البطولة من الإطاحة بمنتخبات كبرى من بينها إسبانيا والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا، قبل أن يفرض كلمته أمام الأرجنتين بفضل انضباطه التكتيكي وصلابة دفاعه وفعالية هجومه القوي.ومع تغلبه على المنتخب الأرجنتيني، أصبح المغرب أول دولة عربية تظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني بلد إفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001.
