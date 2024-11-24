https://sarabic.ae/20241124/فرنسا-والمغرب-تتنافسان-على-اللاعب-بوعدي-1095134262.html

فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"

فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"

سبوتنيك عربي

أشعل اللاعب أيوب بوعدي، موهبة نادي ليل الفرنسي، الصراع بين جامعة الكرة المغربية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول من ينل حظوظه في اللعب إليه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T13:13+0000

2024-11-24T13:13+0000

2024-11-24T13:13+0000

مجتمع

رياضة

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg

وأفادت صحيفة هسبريس، اليوم الأحد، بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قطعت شوطا مهما لاستقطاب اللاعب أيوب بوعدي، نجم نادي ليل الفرنسي، صاحب الأصول المغربية، ليحمل القميص الوطني المغربي مستقبلا.وكان اللاعب بوهدي قد دافع عن ألوان المنتخبات الفرنسية خلال الفترة الماضية، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر أن فرنسا تقوم بمجهودات كبيرة للاحتفاظ باللاعب ضمن كتيبة "الديكة".وأكد المصدر أن جامعة الكرة المغربية تقوم بالتنسيق مع مندوبها بالديار الفرنسية، حيث نجحت في استخراج البطاقة الوطنية المغربية الخاصة باللاعب، وفي انتظار حصوله على جواز سفر مغربي، قبل تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.ويضغط مسؤولو الإدارة التقنية في الاتحاد الفرنسي على أيوب بوعدي لمواصلة مشواره مع المنتخب المغربي، ويُحاولون الضغط من جانب ناديه ليل، بعدما علموا بقدرة الجهاز الوصي على الكرة المغربية في استقطاب المواهب من مزدوجي الجنسية الفرنسية والمغربية.ويعد أيوب بوعدي واحد من أصغر اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المسابقة الأغلى بالقارة العجوز على مستوى الأندية، بعدما شارك أمام ريال مدريد قبل أسابيع في ليلة عيد ميلاده الـ 17، مع فريقه ليل الفرنسي.ويعتمد برنار ديوميد، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة لكرة القدم، على اللاعب ذو الأصول المغربية أيوب بوعدي، بشكل متواصل كواحد من ركائز منتخب الشباب الفرنسي. وشارك بوعدي في 12 مباراة مع ناديه ليل الفرنسي هذا الموسم بين "الليغ 1" ودوري أبطال أوروبا، كما أنه يرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى غاية صيف سنة 2027.

https://sarabic.ae/20231121/حارس-منتخب-المغرب-يحقق-حلم-طفل-فلسطيني-مبتور-القدم-فيديو-1083338728.html

أخبار المغرب اليوم

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم