فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241124/فرنسا-والمغرب-تتنافسان-على-اللاعب-بوعدي-1095134262.html
فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"
فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"
سبوتنيك عربي
أشعل اللاعب أيوب بوعدي، موهبة نادي ليل الفرنسي، الصراع بين جامعة الكرة المغربية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول من ينل حظوظه في اللعب إليه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T13:13+0000
2024-11-24T13:13+0000
مجتمع
رياضة
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
وأفادت صحيفة هسبريس، اليوم الأحد، بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قطعت شوطا مهما لاستقطاب اللاعب أيوب بوعدي، نجم نادي ليل الفرنسي، صاحب الأصول المغربية، ليحمل القميص الوطني المغربي مستقبلا.وكان اللاعب بوهدي قد دافع عن ألوان المنتخبات الفرنسية خلال الفترة الماضية، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر أن فرنسا تقوم بمجهودات كبيرة للاحتفاظ باللاعب ضمن كتيبة "الديكة".وأكد المصدر أن جامعة الكرة المغربية تقوم بالتنسيق مع مندوبها بالديار الفرنسية، حيث نجحت في استخراج البطاقة الوطنية المغربية الخاصة باللاعب، وفي انتظار حصوله على جواز سفر مغربي، قبل تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.ويضغط مسؤولو الإدارة التقنية في الاتحاد الفرنسي على أيوب بوعدي لمواصلة مشواره مع المنتخب المغربي، ويُحاولون الضغط من جانب ناديه ليل، بعدما علموا بقدرة الجهاز الوصي على الكرة المغربية في استقطاب المواهب من مزدوجي الجنسية الفرنسية والمغربية.ويعد أيوب بوعدي واحد من أصغر اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المسابقة الأغلى بالقارة العجوز على مستوى الأندية، بعدما شارك أمام ريال مدريد قبل أسابيع في ليلة عيد ميلاده الـ 17، مع فريقه ليل الفرنسي.ويعتمد برنار ديوميد، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة لكرة القدم، على اللاعب ذو الأصول المغربية أيوب بوعدي، بشكل متواصل كواحد من ركائز منتخب الشباب الفرنسي. وشارك بوعدي في 12 مباراة مع ناديه ليل الفرنسي هذا الموسم بين "الليغ 1" ودوري أبطال أوروبا، كما أنه يرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى غاية صيف سنة 2027.
https://sarabic.ae/20231121/حارس-منتخب-المغرب-يحقق-حلم-طفل-فلسطيني-مبتور-القدم-فيديو-1083338728.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , أخبار كرة القدم

فرنسا والمغرب تتنافسان على اللاعب "بوعدي"

13:13 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبر
أشعل اللاعب أيوب بوعدي، موهبة نادي ليل الفرنسي، الصراع بين جامعة الكرة المغربية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول من ينل حظوظه في اللعب إليه.
وأفادت صحيفة هسبريس، اليوم الأحد، بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قطعت شوطا مهما لاستقطاب اللاعب أيوب بوعدي، نجم نادي ليل الفرنسي، صاحب الأصول المغربية، ليحمل القميص الوطني المغربي مستقبلا.
الحارس المغربي ياسين بونو يمسك تسديدة للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب المدافع المغربي أشرف داري خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
حارس منتخب المغرب يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم... فيديو
21 نوفمبر 2023, 08:20 GMT
وكان اللاعب بوهدي قد دافع عن ألوان المنتخبات الفرنسية خلال الفترة الماضية، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر أن فرنسا تقوم بمجهودات كبيرة للاحتفاظ باللاعب ضمن كتيبة "الديكة".
وأكد المصدر أن جامعة الكرة المغربية تقوم بالتنسيق مع مندوبها بالديار الفرنسية، حيث نجحت في استخراج البطاقة الوطنية المغربية الخاصة باللاعب، وفي انتظار حصوله على جواز سفر مغربي، قبل تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.
ويضغط مسؤولو الإدارة التقنية في الاتحاد الفرنسي على أيوب بوعدي لمواصلة مشواره مع المنتخب المغربي، ويُحاولون الضغط من جانب ناديه ليل، بعدما علموا بقدرة الجهاز الوصي على الكرة المغربية في استقطاب المواهب من مزدوجي الجنسية الفرنسية والمغربية.
ويعد أيوب بوعدي واحد من أصغر اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المسابقة الأغلى بالقارة العجوز على مستوى الأندية، بعدما شارك أمام ريال مدريد قبل أسابيع في ليلة عيد ميلاده الـ 17، مع فريقه ليل الفرنسي.
ويعتمد برنار ديوميد، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة لكرة القدم، على اللاعب ذو الأصول المغربية أيوب بوعدي، بشكل متواصل كواحد من ركائز منتخب الشباب الفرنسي.
وشارك بوعدي في 12 مباراة مع ناديه ليل الفرنسي هذا الموسم بين "الليغ 1" ودوري أبطال أوروبا، كما أنه يرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى غاية صيف سنة 2027.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала