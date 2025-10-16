https://sarabic.ae/20251016/المغرب-يحقق-إنجازا-تاريخيا-ويطيح-بفرنسا-ويبلغ-نهائي-مونديال-الشباب-1106055245.html
المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
تأهل المنتخب المغربي للشباب، اليوم الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة نصف... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وفاز "أُسوُد الأطلس" على "الديوك"، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليبلغ المغرب نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.وصعد المغرب بذلك إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بذلك ثاني فريق عربي يصعد للمباراة النهائية بعد قطر عام 1981.وثأر شباب المغرب بهذا الانتصار لهزيمة المنتخب الأول أمام فرنسا في الدور ذاته في كأس العالم 2022 في قطر، عندما خسر الفريق 2-0 ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز الثالث، والتي خسرها أيضا 2-1 ليحتل المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي.
