المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251016/المغرب-يحقق-إنجازا-تاريخيا-ويطيح-بفرنسا-ويبلغ-نهائي-مونديال-الشباب-1106055245.html
المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
سبوتنيك عربي
تأهل المنتخب المغربي للشباب، اليوم الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة نصف... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T05:41+0000
2025-10-16T05:41+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071067244_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af808344eb621cc49b991a890068a257.jpg
وفاز "أُسوُد الأطلس" على "الديوك"، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليبلغ المغرب نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.وصعد المغرب بذلك إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بذلك ثاني فريق عربي يصعد للمباراة النهائية بعد قطر عام 1981.وثأر شباب المغرب بهذا الانتصار لهزيمة المنتخب الأول أمام فرنسا في الدور ذاته في كأس العالم 2022 في قطر، عندما خسر الفريق 2-0 ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز الثالث، والتي خسرها أيضا 2-1 ليحتل المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي.
https://sarabic.ae/20251015/لأول-مرة-في-التاريخ-7-منتخبات-عربية-في-نهائيات-كأس-العالم-1106024856.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071067244_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cf6e6898ca7e4c4475f40efad99abed3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار

المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويطيح بفرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب

05:41 GMT 16.10.2025
© Sputnik . abedal kader albaiجماهير لبنانية بمدينة طرابلس تتابع مباراة المغرب والبرتغال
جماهير لبنانية بمدينة طرابلس تتابع مباراة المغرب والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
تأهل المنتخب المغربي للشباب، اليوم الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي.
وفاز "أُسوُد الأطلس" على "الديوك"، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليبلغ المغرب نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.
وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
لأول مرة في التاريخ... 7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم
أمس, 09:35 GMT
وصعد المغرب بذلك إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بذلك ثاني فريق عربي يصعد للمباراة النهائية بعد قطر عام 1981.
وثأر شباب المغرب بهذا الانتصار لهزيمة المنتخب الأول أمام فرنسا في الدور ذاته في كأس العالم 2022 في قطر، عندما خسر الفريق 2-0 ليلتقي مع كرواتيا في مباراة المركز الثالث، والتي خسرها أيضا 2-1 ليحتل المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала