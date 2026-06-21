https://sarabic.ae/20260621/قائمة-أعلى-10-لاعبين-أجرا-في-كأس-العالم-2026-1114560474.html
قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026
قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
نشرت مجلة "فوربس" مؤخرًا تصنيفها لأعلى اللاعبين أجرًا في سياق كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T12:35+0000
2026-06-21T12:35+0000
2026-06-21T12:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114559989_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_ad7e2114f6a7c0b1e777a7a8db595ca6.png
ويبرز هذا التصنيف الفجوة الكبيرة في الإيرادات بين أكبر نجوم كرة القدم العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الرواتب، المكافآت الرياضية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن العقود التجارية والرعاية، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114559989_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_bc9d296e233adc206fed77fc43dbe98b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, رياضة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, رياضة, инфографика
قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026
نشرت مجلة "فوربس" مؤخرًا تصنيفها لأعلى اللاعبين أجرًا في سياق كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويبرز هذا التصنيف الفجوة الكبيرة في الإيرادات بين أكبر نجوم كرة القدم العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الرواتب، المكافآت الرياضية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن العقود التجارية والرعاية، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.