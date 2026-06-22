كيف يشاهد الناس "كأس العالم" في دول العالم

مشجعو الرأس الأخضر يعبرون عن فرحهم أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم بين أوروغواي والرأس الأخضر داخل مطعم في إحدى ضواحي الرأس الأخضر في بروكتون، بوسطن.
مشجعو الرأس الأخضر يعبرون عن فرحهم أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم بين أوروغواي والرأس الأخضر داخل مطعم في إحدى ضواحي الرأس الأخضر في بروكتون، بوسطن.
الاَلاف من مشجعي كرة القدم الأردنيين خلال مشاهدتهم مباراة كأس العالم بين الأردن والنمسا على شاشة كبيرة في المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، الأردن.
الاَلاف من مشجعي كرة القدم الأردنيين خلال مشاهدتهم مباراة كأس العالم بين الأردن والنمسا على شاشة كبيرة في المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، الأردن.
سكان محليون في شمال كرواتيا يشاهدون مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وكرواتيا معروضة على جدار حظيرة.
سكان محليون في شمال كرواتيا يشاهدون مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وكرواتيا معروضة على جدار حظيرة.
مشجعو إسبانيا يشاهدون المباراة التي تجمع فريق بلادهم مع السعودية في مدريد.
مشجعو إسبانيا يشاهدون المباراة التي تجمع فريق بلادهم مع السعودية في مدريد.
مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران.
مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران.
مشهد عام للجماهير وهم يشاهدون مباراة المجموعة الثالثة بين البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في نيوجرسي.
مشهد عام للجماهير وهم يشاهدون مباراة المجموعة الثالثة بين البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في نيوجرسي.
متسوقون يتابعون شاشة تعرض بثاً مباشراً لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم بين اليابان وتونس، في جناح ترويجي لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في بكين.
متسوقون يتابعون شاشة تعرض بثاً مباشراً لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم بين اليابان وتونس، في جناح ترويجي لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في بكين.
مشجعون يتابعون بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم ضمن بطولة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا من حوض سباحة في منتجع وكازينو سيركا، في لاس فيغاس.
مشجعون يتابعون بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم ضمن بطولة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا من حوض سباحة في منتجع وكازينو سيركا، في لاس فيغاس.
مشجعون يطلقون الهتافات الحماسية خلال مشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وكوراساو، في برلين، ألمانيا.
مشجعون يطلقون الهتافات الحماسية خلال مشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وكوراساو، في برلين، ألمانيا.
خلال مشاهدة فلسطينيين بثاً مباشراً لمباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والسعودية على شاشة في خان يونس، وسط قطاع غزة.
خلال مشاهدة فلسطينيين بثاً مباشراً لمباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والسعودية على شاشة في خان يونس، وسط قطاع غزة.
لقطة جوية تُظهر المشجعين وهم يشاهدون مباراة ألمانيا وساحل العاج من قوارب الكاياك في الجزيرة الأولمبية بكندا.
لقطة جوية تُظهر المشجعين وهم يشاهدون مباراة ألمانيا وساحل العاج من قوارب الكاياك في الجزيرة الأولمبية بكندا.
حشود ضخمة من الناس يشاهدون مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم بين أستراليا وتركيا مباشرة على شاشة عملاقة، في قلعة "يدي كوله" التاريخية في إسطنبول، تركيا.
حشود ضخمة من الناس يشاهدون مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم بين أستراليا وتركيا مباشرة على شاشة عملاقة، في قلعة "يدي كوله" التاريخية في إسطنبول، تركيا.