كيف يشاهد الناس "كأس العالم" في دول العالم

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مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران.