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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
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عرب بوينت بودكاست
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
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شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
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الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
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استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
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https://sarabic.ae/20260622/كيف-يشاهد-الناس-كأس-العالم-في-دول-العالم--1114584512.html
كيف يشاهد الناس "كأس العالم" في دول العالم
كيف يشاهد الناس "كأس العالم" في دول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي تظهر كيف يتابع الناس حول العالم مجريات كأس العالم لكرة القدم 2026. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, كأس العالم 2026
фото, صور, كأس العالم 2026

كيف يشاهد الناس "كأس العالم" في دول العالم

08:58 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 09:55 GMT 22.06.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي تظهر كيف يتابع الناس حول العالم مجريات كأس العالم لكرة القدم 2026.
© AP Photo / Martin Meissner

مشجعو الرأس الأخضر يعبرون عن فرحهم أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم بين أوروغواي والرأس الأخضر داخل مطعم في إحدى ضواحي الرأس الأخضر في بروكتون، بوسطن.

مشجعو الرأس الأخضر يعبرون عن فرحهم أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم بين أوروغواي والرأس الأخضر داخل مطعم في إحدى ضواحي الرأس الأخضر في بروكتون، بوسطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

مشجعو الرأس الأخضر يعبرون عن فرحهم أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم بين أوروغواي والرأس الأخضر داخل مطعم في إحدى ضواحي الرأس الأخضر في بروكتون، بوسطن.

© AP Photo / Raad Adayleh

الاَلاف من مشجعي كرة القدم الأردنيين خلال مشاهدتهم مباراة كأس العالم بين الأردن والنمسا على شاشة كبيرة في المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، الأردن.

الاَلاف من مشجعي كرة القدم الأردنيين خلال مشاهدتهم مباراة كأس العالم بين الأردن والنمسا على شاشة كبيرة في المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، الأردن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Raad Adayleh

الاَلاف من مشجعي كرة القدم الأردنيين خلال مشاهدتهم مباراة كأس العالم بين الأردن والنمسا على شاشة كبيرة في المدرج الروماني وسط مدينة عمّان، الأردن.

© AP Photo / Darko Bandic

سكان محليون في شمال كرواتيا يشاهدون مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وكرواتيا معروضة على جدار حظيرة.

سكان محليون في شمال كرواتيا يشاهدون مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وكرواتيا معروضة على جدار حظيرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Bandic

سكان محليون في شمال كرواتيا يشاهدون مباراة كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وكرواتيا معروضة على جدار حظيرة.

© REUTERS Mohammed Salem

مشجعو إسبانيا يشاهدون المباراة التي تجمع فريق بلادهم مع السعودية في مدريد.

مشجعو إسبانيا يشاهدون المباراة التي تجمع فريق بلادهم مع السعودية في مدريد. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Mohammed Salem

مشجعو إسبانيا يشاهدون المباراة التي تجمع فريق بلادهم مع السعودية في مدريد.

© AP Photo / Vahid Salemi

مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران.

مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

مشجعو كرة القدم يشاهدون بثاً مباشراً لمباراة المجموعة السابعة من كأس العالم بين إيران وبلجيكا في مكتبة تم تحويلها إلى مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم في طهران، إيران.

© REUTERS Imagn Images/Jon Durr

مشهد عام للجماهير وهم يشاهدون مباراة المجموعة الثالثة بين البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في نيوجرسي.

 مشهد عام للجماهير وهم يشاهدون مباراة المجموعة الثالثة بين البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في نيوجرسي. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Imagn Images/Jon Durr

مشهد عام للجماهير وهم يشاهدون مباراة المجموعة الثالثة بين البرازيل والمغرب ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في نيوجرسي.

© AP Photo / Andy Wong

متسوقون يتابعون شاشة تعرض بثاً مباشراً لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم بين اليابان وتونس، في جناح ترويجي لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في بكين.

متسوقون يتابعون شاشة تعرض بثاً مباشراً لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم بين اليابان وتونس، في جناح ترويجي لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في بكين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

متسوقون يتابعون شاشة تعرض بثاً مباشراً لمباراة كرة القدم ضمن المجموعة السادسة من كأس العالم بين اليابان وتونس، في جناح ترويجي لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في بكين.

© AP Photo / John Locher

مشجعون يتابعون بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم ضمن بطولة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا من حوض سباحة في منتجع وكازينو سيركا، في لاس فيغاس.

مشجعون يتابعون بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم ضمن بطولة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا من حوض سباحة في منتجع وكازينو سيركا، في لاس فيغاس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Locher

مشجعون يتابعون بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم ضمن بطولة كأس العالم بين الولايات المتحدة وأستراليا من حوض سباحة في منتجع وكازينو سيركا، في لاس فيغاس.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مشجعون يطلقون الهتافات الحماسية خلال مشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وكوراساو، في برلين، ألمانيا.

مشجعون يطلقون الهتافات الحماسية خلال مشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وكوراساو، في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

مشجعون يطلقون الهتافات الحماسية خلال مشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بين ألمانيا وكوراساو، في برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

خلال مشاهدة فلسطينيين بثاً مباشراً لمباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والسعودية على شاشة في خان يونس، وسط قطاع غزة.

خلال مشاهدة فلسطينيين بثاً مباشراً لمباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والسعودية على شاشة في خان يونس، وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Abdel Kareem Hana

خلال مشاهدة فلسطينيين بثاً مباشراً لمباراة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والسعودية على شاشة في خان يونس، وسط قطاع غزة.

© REUTERS Carlos Osorio

لقطة جوية تُظهر المشجعين وهم يشاهدون مباراة ألمانيا وساحل العاج من قوارب الكاياك في الجزيرة الأولمبية بكندا.

لقطة جوية تُظهر المشجعين وهم يشاهدون مباراة ألمانيا وساحل العاج من قوارب الكاياك في الجزيرة الأولمبية بكندا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Carlos Osorio

لقطة جوية تُظهر المشجعين وهم يشاهدون مباراة ألمانيا وساحل العاج من قوارب الكاياك في الجزيرة الأولمبية بكندا.

© AP Photo / Emrah Gurel

حشود ضخمة من الناس يشاهدون مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم بين أستراليا وتركيا مباشرة على شاشة عملاقة، في قلعة "يدي كوله" التاريخية في إسطنبول، تركيا.

حشود ضخمة من الناس يشاهدون مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم بين أستراليا وتركيا مباشرة على شاشة عملاقة، في قلعة &quot;يدي كوله&quot; التاريخية في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

حشود ضخمة من الناس يشاهدون مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم بين أستراليا وتركيا مباشرة على شاشة عملاقة، في قلعة "يدي كوله" التاريخية في إسطنبول، تركيا.

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