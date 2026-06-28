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https://sarabic.ae/20260628/3-منتخبات-عربية-مواجهات-قوية-ومثيرة-في-دور-الـ32-من-كأس-العالم-2026-1114775042.html
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
اختتمت، صباح اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة  كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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مجتمع
كأس العالم 2026
رياضة
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وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينهم 3 منتخبات عربية (مصر والمغرب والجزائر)، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.وتشهد منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات النارية والمرتقبة، في وقت ودّعت 5 منتخبات عربية البطولة، وهي السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.وتنطلق منافسات دور الـ32 مساء اليوم الأحد بلقاء منتخب كندا مع منافسه جنوب أفريقيا.وفيما يلي مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026:1. جنوب أفريقيا × كندا.2. البرازيل × اليابان.3. ألمانيا × باراغواي.4. هولندا × المغرب.5. كوت ديفوار × النرويج.6. فرنسا × السويد.7. المكسيك × الإكوادور.8. إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.9. بلجيكا × السنغال.10. الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.11. إسبانيا × النمسا.12. البرتغال × كرواتيا.13. سويسرا × الجزائر.14. أستراليا × مصر.15. الأرجنتين × الرأس الأخضر.16. كولومبيا × غانا.
https://sarabic.ae/20260626/فيفا-يعلق-على-تسليم-ترامب-كأس-العالم-لبطل-مونديال-2026--1114735192.html
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كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
كأس العالم 2026, رياضة, منوعات

3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026

06:09 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Frank Augsteinليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
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اختتمت، صباح اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة  كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينهم 3 منتخبات عربية (مصر والمغرب والجزائر)، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.
وتشهد منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات النارية والمرتقبة، في وقت ودّعت 5 منتخبات عربية البطولة، وهي السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
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وتنطلق منافسات دور الـ32 مساء اليوم الأحد بلقاء منتخب كندا مع منافسه جنوب أفريقيا.
وفيما يلي مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026:
1. جنوب أفريقيا × كندا.
2. البرازيل × اليابان.
3. ألمانيا × باراغواي.
4. هولندا × المغرب.
5. كوت ديفوار × النرويج.
6. فرنسا × السويد.
7. المكسيك × الإكوادور.
8. إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.
9. بلجيكا × السنغال.
10. الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.
11. إسبانيا × النمسا.
12. البرتغال × كرواتيا.
13. سويسرا × الجزائر.
14. أستراليا × مصر.
15. الأرجنتين × الرأس الأخضر.
16. كولومبيا × غانا.
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