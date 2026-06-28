https://sarabic.ae/20260628/3-منتخبات-عربية-مواجهات-قوية-ومثيرة-في-دور-الـ32-من-كأس-العالم-2026-1114775042.html
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
اختتمت، صباح اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T06:09+0000
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وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينهم 3 منتخبات عربية (مصر والمغرب والجزائر)، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.وتشهد منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات النارية والمرتقبة، في وقت ودّعت 5 منتخبات عربية البطولة، وهي السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.وتنطلق منافسات دور الـ32 مساء اليوم الأحد بلقاء منتخب كندا مع منافسه جنوب أفريقيا.وفيما يلي مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026:1. جنوب أفريقيا × كندا.2. البرازيل × اليابان.3. ألمانيا × باراغواي.4. هولندا × المغرب.5. كوت ديفوار × النرويج.6. فرنسا × السويد.7. المكسيك × الإكوادور.8. إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.9. بلجيكا × السنغال.10. الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.11. إسبانيا × النمسا.12. البرتغال × كرواتيا.13. سويسرا × الجزائر.14. أستراليا × مصر.15. الأرجنتين × الرأس الأخضر.16. كولومبيا × غانا.
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كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
اختتمت، صباح اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينهم 3 منتخبات عربية (مصر والمغرب والجزائر)، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.
وتشهد منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات النارية والمرتقبة، في وقت ودّعت 5 منتخبات عربية البطولة، وهي السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.
وتنطلق منافسات دور الـ32 مساء اليوم الأحد بلقاء منتخب كندا مع منافسه جنوب أفريقيا.
وفيما يلي مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026:
8. إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.
10. الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.
15. الأرجنتين × الرأس الأخضر.