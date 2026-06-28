https://sarabic.ae/20260628/3-منتخبات-عربية-مواجهات-قوية-ومثيرة-في-دور-الـ32-من-كأس-العالم-2026-1114775042.html

3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026

3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

اختتمت، صباح اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T06:09+0000

2026-06-28T06:09+0000

2026-06-28T06:09+0000

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وأسفرت مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم عن تأهل 32 منتخباً رسمياً، بينهم 3 منتخبات عربية (مصر والمغرب والجزائر)، بينما ودع 16 منتخباً المنافسات.وتشهد منافسات دور الـ32 العديد من المواجهات النارية والمرتقبة، في وقت ودّعت 5 منتخبات عربية البطولة، وهي السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.وتنطلق منافسات دور الـ32 مساء اليوم الأحد بلقاء منتخب كندا مع منافسه جنوب أفريقيا.وفيما يلي مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026:1. جنوب أفريقيا × كندا.2. البرازيل × اليابان.3. ألمانيا × باراغواي.4. هولندا × المغرب.5. كوت ديفوار × النرويج.6. فرنسا × السويد.7. المكسيك × الإكوادور.8. إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.9. بلجيكا × السنغال.10. الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.11. إسبانيا × النمسا.12. البرتغال × كرواتيا.13. سويسرا × الجزائر.14. أستراليا × مصر.15. الأرجنتين × الرأس الأخضر.16. كولومبيا × غانا.

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