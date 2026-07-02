https://sarabic.ae/20260702/ميسي-ومبابي-يشعلان-سباق-الهدافين-التاريخيين-في-كأس-العالم-2026-1114903615.html

ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026

ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أعادت بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، رسم خريطة الهدافين التاريخيين للمونديال، بعدما شهدت تحطيم الرقم القياسي الذي... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T20:08+0000

2026-07-02T20:08+0000

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واعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، متجاوزًا كلوزه الذي توقف رصيده عند 16 هدفًا، وفقا لمواقع رياضية. وجاء إنجاز ميسي بعد تألقه اللافت في النسخة الحالية، إذ افتتح مشواره بتسجيل أول "هاتريك" في مسيرته المونديالية أمام الجزائر، قبل أن يضيف ثنائية في شباك النمسا، ثم هدفًا أمام الأردن في ختام دور المجموعات، ليصل إلى 19 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في ست نسخ من البطولة منذ مونديال 2006.ووصل مبابي إلى هذا الرصيد خلال 18 مباراة فقط في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعدما سجل أربعة أهداف في مونديال 2018، وثمانية أهداف في نسخة 2022، وستة أهداف حتى الآن في بطولة 2026، ليصبح المرشح الأبرز لاعتلاء القمة مستقبلًا بفضل صغر سنه ومعدله التهديفي المرتفع.وتراجع ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث برصيد 16 هدفًا سجلها في 24 مباراة خلال أربع نسخ من كأس العالم، يليه الأسطورة البرازيلية رونالدو في المركز الرابع برصيد 15 هدفًا أحرزها في 19 مباراة.ويتقاسم الإنجليزي هاري كين المركز السادس مع فونتين برصيد 13 هدفًا، بعدما رفع رصيده في النسخة الحالية إلى خمسة أهداف، ليصل إلى هذا الرقم خلال 15 مباراة في ثلاث مشاركات مونديالية.ويأتي الأسطورة البرازيلي بيليه في المركز الثامن برصيد 12 هدفًا، بينما يتقاسم الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس المركز التالي برصيد 11 هدفًا لكل منهما.وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف كلًا من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس، والبولندي جرزيجورز لاتو، والإنجليزي جاري لينيكر، والألماني توماس مولر، ومواطنه هلموت ران.أما قائمة أصحاب التسعة أهداف، فتضم البرازيلي أديمير، والإيطالي روبرتو باجيو، والبرتغالي إيزيبيو، والبرازيلي جيرزينيو، والإيطالي باولو روسي، والألماني كارل هاينز رومينيغه، ومواطنه أوفه زيلر، والبرازيلي فافا، والإيطالي كريستيان فييري، والإسباني ديفيد فيا، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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