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ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026
ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أعادت بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، رسم خريطة الهدافين التاريخيين للمونديال، بعدما شهدت تحطيم الرقم القياسي الذي... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T20:08+0000
2026-07-02T20:08+0000
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واعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، متجاوزًا كلوزه الذي توقف رصيده عند 16 هدفًا، وفقا لمواقع رياضية. وجاء إنجاز ميسي بعد تألقه اللافت في النسخة الحالية، إذ افتتح مشواره بتسجيل أول "هاتريك" في مسيرته المونديالية أمام الجزائر، قبل أن يضيف ثنائية في شباك النمسا، ثم هدفًا أمام الأردن في ختام دور المجموعات، ليصل إلى 19 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في ست نسخ من البطولة منذ مونديال 2006.ووصل مبابي إلى هذا الرصيد خلال 18 مباراة فقط في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعدما سجل أربعة أهداف في مونديال 2018، وثمانية أهداف في نسخة 2022، وستة أهداف حتى الآن في بطولة 2026، ليصبح المرشح الأبرز لاعتلاء القمة مستقبلًا بفضل صغر سنه ومعدله التهديفي المرتفع.وتراجع ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث برصيد 16 هدفًا سجلها في 24 مباراة خلال أربع نسخ من كأس العالم، يليه الأسطورة البرازيلية رونالدو في المركز الرابع برصيد 15 هدفًا أحرزها في 19 مباراة.ويتقاسم الإنجليزي هاري كين المركز السادس مع فونتين برصيد 13 هدفًا، بعدما رفع رصيده في النسخة الحالية إلى خمسة أهداف، ليصل إلى هذا الرقم خلال 15 مباراة في ثلاث مشاركات مونديالية.ويأتي الأسطورة البرازيلي بيليه في المركز الثامن برصيد 12 هدفًا، بينما يتقاسم الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس المركز التالي برصيد 11 هدفًا لكل منهما.وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف كلًا من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس، والبولندي جرزيجورز لاتو، والإنجليزي جاري لينيكر، والألماني توماس مولر، ومواطنه هلموت ران.أما قائمة أصحاب التسعة أهداف، فتضم البرازيلي أديمير، والإيطالي روبرتو باجيو، والبرتغالي إيزيبيو، والبرازيلي جيرزينيو، والإيطالي باولو روسي، والألماني كارل هاينز رومينيغه، ومواطنه أوفه زيلر، والبرازيلي فافا، والإيطالي كريستيان فييري، والإسباني ديفيد فيا، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة

ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026

20:08 GMT 02.07.2026
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© REUTERS Lisi Niesner
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أعادت بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، رسم خريطة الهدافين التاريخيين للمونديال، بعدما شهدت تحطيم الرقم القياسي الذي احتفظ به الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه لسنوات طويلة.
واعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا، متجاوزًا كلوزه الذي توقف رصيده عند 16 هدفًا، وفقا لمواقع رياضية.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
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14:31 GMT
وجاء إنجاز ميسي بعد تألقه اللافت في النسخة الحالية، إذ افتتح مشواره بتسجيل أول "هاتريك" في مسيرته المونديالية أمام الجزائر، قبل أن يضيف ثنائية في شباك النمسا، ثم هدفًا أمام الأردن في ختام دور المجموعات، ليصل إلى 19 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في ست نسخ من البطولة منذ مونديال 2006.
وفي المقابل، واصل الفرنسي كيليان مبابي مطاردة الصدارة بعدما ارتقى إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدفًا، عقب تسجيله ثلاث ثنائيات متتالية أمام السنغال والعراق والسويد في النسخة الحالية.
ووصل مبابي إلى هذا الرصيد خلال 18 مباراة فقط في ثلاث نسخ من كأس العالم، بعدما سجل أربعة أهداف في مونديال 2018، وثمانية أهداف في نسخة 2022، وستة أهداف حتى الآن في بطولة 2026، ليصبح المرشح الأبرز لاعتلاء القمة مستقبلًا بفضل صغر سنه ومعدله التهديفي المرتفع.
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وتراجع ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث برصيد 16 هدفًا سجلها في 24 مباراة خلال أربع نسخ من كأس العالم، يليه الأسطورة البرازيلية رونالدو في المركز الرابع برصيد 15 هدفًا أحرزها في 19 مباراة.
ويحتل الألماني الراحل جيرد مولر المركز الخامس برصيد 14 هدفًا، يليه الفرنسي جوست فونتين في المركز السادس برصيد 13 هدفًا، سجلها جميعًا في مونديال 1958، وهو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة.
ويتقاسم الإنجليزي هاري كين المركز السادس مع فونتين برصيد 13 هدفًا، بعدما رفع رصيده في النسخة الحالية إلى خمسة أهداف، ليصل إلى هذا الرقم خلال 15 مباراة في ثلاث مشاركات مونديالية.
ويأتي الأسطورة البرازيلي بيليه في المركز الثامن برصيد 12 هدفًا، بينما يتقاسم الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس المركز التالي برصيد 11 هدفًا لكل منهما.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف كلًا من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس، والبولندي جرزيجورز لاتو، والإنجليزي جاري لينيكر، والألماني توماس مولر، ومواطنه هلموت ران.
أما قائمة أصحاب التسعة أهداف، فتضم البرازيلي أديمير، والإيطالي روبرتو باجيو، والبرتغالي إيزيبيو، والبرازيلي جيرزينيو، والإيطالي باولو روسي، والألماني كارل هاينز رومينيغه، ومواطنه أوفه زيلر، والبرازيلي فافا، والإيطالي كريستيان فييري، والإسباني ديفيد فيا، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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