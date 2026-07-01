من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260701/من-بينها-إلغاء-هدف-لإيران-أكثر-5-حالات-تحكيمية-إثارة-للجدل-في-مونديال-2026-1114868595.html
من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026
من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026
سبوتنيك عربي
لم تكن كأس العالم يومًا بطولة تُحسم بالأهداف وحدها، فبينما صنعت مهارات اللاعبين أمجادًا خالدة، كانت هناك قرارات تحكيمية تحولت إلى جزء من تاريخ البطولة، بعضها... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T17:31+0000
2026-07-01T17:31+0000
رياضة
العالم
مونديال 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103352/15/1033521526_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_475fabe39130fb293512017fa7ad0f9d.jpg
يُعد التحكيم واحدا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في كأس العالم 2026. فمنذ انطلاق البطولة، اعتمد الحكام أسلوبا مختلفا يقوم على السماح باستمرار اللعب وتقليل عدد الصافرات، وهو ما منح المباريات نسقا سريعا ومشوقا، لكنه في المقابل أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على عدالة المنافسة.1. إلغاء هدف لإيران أمام مصر بسبب التسلل (اللقطة الأكثر جدلاً)في واحدة من أغرب حالات التسلل، تم إلغاء هدف حاسم للمنتخب الإيراني في شباك مصر. حيث تقدم الحارس المصري لقطع الكرة، ليتضح أن المدافع الإيراني شجاع خليل زاده، كان متقدماً على آخر ثاني لاعب مصري (بما في ذلك الحارس المتقدم)، مما دفع حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغاء الهدف بداعي التسلل.2. التدخل المثير للجدل لتقنية الـ VAR في مباراة أمريكا وباراغوايخلال مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، أشهر الحكم الهولندي "داني ماكيلي" بطاقة صفراء لمدافع أمريكا "تيم ريام". وبعد استئناف اللعب، تدخلت غرفة الـ VAR بداعي "الخطأ في تحديد هوية اللاعب"، ولكن بعد مراجعة اللقطة، لم يقتصر الأمر على تصحيح هوية اللاعب فقط، بل ألغيت المخالفة تماماً واحتسبت اللعبة لصالح أمريكا، وهو ما اعتبره خبراء مخالفة لبروتوكول الـ VAR.3. تطبيق قانون "تريوندا الذكية" في القرارات الفاصلةكان للكرة "تريوندا" دور حاسم ومثير للاهتمام كحكم إضافي داخل الملعب، حيث تقوم بتسجيل حركتها 500 مرة في الثانية عبر مستشعر (IMU). أثبتت هذه الكرة دقتها في حسم حالات التداخل واللمسات باليد والخطوط بدقة متناهية، مما أنهى الجدل حول العديد من الأهداف والقرارات الصعبة.4. تساهل الحكام في المخالفات البسيطة (الهدف الأكبر للبطولة)أعطى الحكام الأولوية لاستمرارية اللعب وتجنب إطلاق الصافرة عند حدوث احتكاكات بدنية طفيفة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأخطاء المحتسبة وزيادة وقت اللعب الفعلي. وقد أسهم هذا التساهل في تحقيق غزارة تهديفية غير مسبوقة، ولكنه أثار جدلاً حول مدى تأثيره على إمكانية تفاقم الإصابات.5. واقعة ميسي وعيسى مانديأثار تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي العنيف على المدافع الجزائري عيسى ماندي نقاشاً واسعاً، حيث طالب الكثيرون بإشهار البطاقة الحمراء في وجه ميسي، إلا أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، تغاضى عن الطرد وسط غضب لاعبي وإداريي المنتخب الجزائري، مما سلط الضوء على فلسفة التحكيم الجديدة في عدم إيقاف اللعب.
https://sarabic.ae/20260628/مطالبات-بتغيير-توقيت-العمل-في-المغرب-لتتناسب-مع-زمن-عرض-المباراة-مع-هولندا-1114780536.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103352/15/1033521526_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_89cabe570094a4893bd3281124fa271d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, العالم, مونديال 2026
رياضة, العالم, مونديال 2026

من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026

17:31 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورحكم مباراة إنجلترا وكولومبيا
حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لم تكن كأس العالم يومًا بطولة تُحسم بالأهداف وحدها، فبينما صنعت مهارات اللاعبين أمجادًا خالدة، كانت هناك قرارات تحكيمية تحولت إلى جزء من تاريخ البطولة، بعضها غيّر هوية البطل، وبعضها أسهم في تعديل قوانين اللعبة، وأخرى بقيت محل جدل حتى بعد مرور عشرات السنين.
يُعد التحكيم واحدا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في كأس العالم 2026. فمنذ انطلاق البطولة، اعتمد الحكام أسلوبا مختلفا يقوم على السماح باستمرار اللعب وتقليل عدد الصافرات، وهو ما منح المباريات نسقا سريعا ومشوقا، لكنه في المقابل أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على عدالة المنافسة.
وجمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من القرارات التحكيمية المثير للجدل لبطولة مونديال 2026.

1. إلغاء هدف لإيران أمام مصر بسبب التسلل (اللقطة الأكثر جدلاً)

في واحدة من أغرب حالات التسلل، تم إلغاء هدف حاسم للمنتخب الإيراني في شباك مصر. حيث تقدم الحارس المصري لقطع الكرة، ليتضح أن المدافع الإيراني شجاع خليل زاده، كان متقدماً على آخر ثاني لاعب مصري (بما في ذلك الحارس المتقدم)، مما دفع حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

2. التدخل المثير للجدل لتقنية الـ VAR في مباراة أمريكا وباراغواي

خلال مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، أشهر الحكم الهولندي "داني ماكيلي" بطاقة صفراء لمدافع أمريكا "تيم ريام". وبعد استئناف اللعب، تدخلت غرفة الـ VAR بداعي "الخطأ في تحديد هوية اللاعب"، ولكن بعد مراجعة اللقطة، لم يقتصر الأمر على تصحيح هوية اللاعب فقط، بل ألغيت المخالفة تماماً واحتسبت اللعبة لصالح أمريكا، وهو ما اعتبره خبراء مخالفة لبروتوكول الـ VAR.
منتخب المغرب لكرة الكرة في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
مطالبات بتغيير توقيت العمل في المغرب لتتناسب مع زمن عرض المباراة مع هولندا
28 يونيو, 12:48 GMT

3. تطبيق قانون "تريوندا الذكية" في القرارات الفاصلة

كان للكرة "تريوندا" دور حاسم ومثير للاهتمام كحكم إضافي داخل الملعب، حيث تقوم بتسجيل حركتها 500 مرة في الثانية عبر مستشعر (IMU). أثبتت هذه الكرة دقتها في حسم حالات التداخل واللمسات باليد والخطوط بدقة متناهية، مما أنهى الجدل حول العديد من الأهداف والقرارات الصعبة.

4. تساهل الحكام في المخالفات البسيطة (الهدف الأكبر للبطولة)

أعطى الحكام الأولوية لاستمرارية اللعب وتجنب إطلاق الصافرة عند حدوث احتكاكات بدنية طفيفة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأخطاء المحتسبة وزيادة وقت اللعب الفعلي. وقد أسهم هذا التساهل في تحقيق غزارة تهديفية غير مسبوقة، ولكنه أثار جدلاً حول مدى تأثيره على إمكانية تفاقم الإصابات.

5. واقعة ميسي وعيسى ماندي

أثار تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي العنيف على المدافع الجزائري عيسى ماندي نقاشاً واسعاً، حيث طالب الكثيرون بإشهار البطاقة الحمراء في وجه ميسي، إلا أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، تغاضى عن الطرد وسط غضب لاعبي وإداريي المنتخب الجزائري، مما سلط الضوء على فلسفة التحكيم الجديدة في عدم إيقاف اللعب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала