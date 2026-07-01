https://sarabic.ae/20260701/من-بينها-إلغاء-هدف-لإيران-أكثر-5-حالات-تحكيمية-إثارة-للجدل-في-مونديال-2026-1114868595.html

من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026

من بينها إلغاء هدف لإيران... أكثر 5 حالات تحكيمية إثارة للجدل في مونديال 2026

سبوتنيك عربي

لم تكن كأس العالم يومًا بطولة تُحسم بالأهداف وحدها، فبينما صنعت مهارات اللاعبين أمجادًا خالدة، كانت هناك قرارات تحكيمية تحولت إلى جزء من تاريخ البطولة، بعضها... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T17:31+0000

2026-07-01T17:31+0000

2026-07-01T17:31+0000

رياضة

العالم

مونديال 2026

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يُعد التحكيم واحدا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في كأس العالم 2026. فمنذ انطلاق البطولة، اعتمد الحكام أسلوبا مختلفا يقوم على السماح باستمرار اللعب وتقليل عدد الصافرات، وهو ما منح المباريات نسقا سريعا ومشوقا، لكنه في المقابل أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التوجه على عدالة المنافسة.1. إلغاء هدف لإيران أمام مصر بسبب التسلل (اللقطة الأكثر جدلاً)في واحدة من أغرب حالات التسلل، تم إلغاء هدف حاسم للمنتخب الإيراني في شباك مصر. حيث تقدم الحارس المصري لقطع الكرة، ليتضح أن المدافع الإيراني شجاع خليل زاده، كان متقدماً على آخر ثاني لاعب مصري (بما في ذلك الحارس المتقدم)، مما دفع حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغاء الهدف بداعي التسلل.2. التدخل المثير للجدل لتقنية الـ VAR في مباراة أمريكا وباراغوايخلال مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، أشهر الحكم الهولندي "داني ماكيلي" بطاقة صفراء لمدافع أمريكا "تيم ريام". وبعد استئناف اللعب، تدخلت غرفة الـ VAR بداعي "الخطأ في تحديد هوية اللاعب"، ولكن بعد مراجعة اللقطة، لم يقتصر الأمر على تصحيح هوية اللاعب فقط، بل ألغيت المخالفة تماماً واحتسبت اللعبة لصالح أمريكا، وهو ما اعتبره خبراء مخالفة لبروتوكول الـ VAR.3. تطبيق قانون "تريوندا الذكية" في القرارات الفاصلةكان للكرة "تريوندا" دور حاسم ومثير للاهتمام كحكم إضافي داخل الملعب، حيث تقوم بتسجيل حركتها 500 مرة في الثانية عبر مستشعر (IMU). أثبتت هذه الكرة دقتها في حسم حالات التداخل واللمسات باليد والخطوط بدقة متناهية، مما أنهى الجدل حول العديد من الأهداف والقرارات الصعبة.4. تساهل الحكام في المخالفات البسيطة (الهدف الأكبر للبطولة)أعطى الحكام الأولوية لاستمرارية اللعب وتجنب إطلاق الصافرة عند حدوث احتكاكات بدنية طفيفة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأخطاء المحتسبة وزيادة وقت اللعب الفعلي. وقد أسهم هذا التساهل في تحقيق غزارة تهديفية غير مسبوقة، ولكنه أثار جدلاً حول مدى تأثيره على إمكانية تفاقم الإصابات.5. واقعة ميسي وعيسى مانديأثار تدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي العنيف على المدافع الجزائري عيسى ماندي نقاشاً واسعاً، حيث طالب الكثيرون بإشهار البطاقة الحمراء في وجه ميسي، إلا أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، تغاضى عن الطرد وسط غضب لاعبي وإداريي المنتخب الجزائري، مما سلط الضوء على فلسفة التحكيم الجديدة في عدم إيقاف اللعب.

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رياضة, العالم, مونديال 2026