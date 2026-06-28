https://sarabic.ae/20260628/مطالبات-بتغيير-توقيت-العمل-في-المغرب-لتتناسب-مع-زمن-عرض-المباراة-مع-هولندا-1114780536.html
مطالبات بتغيير توقيت العمل في المغرب لتتناسب مع زمن عرض المباراة مع هولندا
مطالبات بتغيير توقيت العمل في المغرب لتتناسب مع زمن عرض المباراة مع هولندا
سبوتنيك عربي
تصاعدت في المغرب دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمراجعة توقيت العمل والإدارة، تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي، بعد تحديد انطلاقها... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T12:48+0000
2026-06-28T12:48+0000
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وأثار توقيت المباراة موجة من الجدل، إذ طالب عدد من النشطاء بتأخير ساعات العمل، أو منح تسهيلات استثنائية تتيح للجماهير متابعة اللقاء، معتبرين أن المباراة تحظى باهتمام وطني واسع، ومن المتوقع أن تستقطب ملايين المشاهدين داخل المملكة.وتداول مستخدمون دعوات تطالب السلطات وأرباب العمل بإبداء مرونة في يوم المباراة، على غرار ما يحدث في بعض المناسبات الرياضية الكبرى، فيما رأى آخرون أن تعديل التوقيت سيسهم في تخفيف الضغط على الموظفين والعاملين الراغبين في متابعة الحدث الرياضي دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية.وتحظى المباراة المرتقبة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تطلع الجماهير المغربية لمواصلة النتائج الإيجابية للمنتخب، ما جعل توقيتها يتحول إلى محور نقاش واسع يتجاوز الجانب الرياضي ليصل إلى الشأن اليومي للمواطنين.3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
https://sarabic.ae/20260620/المغرب-يهزم-أسكتلندا-ويحقق-أول-فوز-عربي-في-مونديال-2026-1114528561.html
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أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار المغرب اليوم, رياضة
مطالبات بتغيير توقيت العمل في المغرب لتتناسب مع زمن عرض المباراة مع هولندا
تصاعدت في المغرب دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمراجعة توقيت العمل والإدارة، تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الهولندي، بعد تحديد انطلاقها في وقت يعتبره كثيرون غير مناسب لشريحة واسعة من الموظفين والطلبة.
وأثار توقيت المباراة موجة من الجدل، إذ طالب عدد من النشطاء بتأخير ساعات العمل، أو منح تسهيلات استثنائية تتيح للجماهير متابعة اللقاء، معتبرين أن المباراة تحظى باهتمام وطني واسع، ومن المتوقع أن تستقطب ملايين المشاهدين داخل المملكة.
وتداول مستخدمون دعوات تطالب السلطات وأرباب العمل بإبداء مرونة في يوم المباراة، على غرار ما يحدث في بعض المناسبات الرياضية الكبرى، فيما رأى آخرون أن تعديل التوقيت سيسهم في تخفيف الضغط على الموظفين والعاملين الراغبين في متابعة الحدث الرياضي دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية.
في المقابل، استبعد متابعون إمكانية إجراء تغيير رسمي على توقيت العمل، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلى ترتيبات إدارية مسبقة، وأن المؤسسات قد تكتفي بمنح مرونة داخلية بحسب طبيعة كل قطاع.
وتحظى المباراة المرتقبة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تطلع الجماهير المغربية لمواصلة النتائج الإيجابية للمنتخب، ما جعل توقيتها يتحول إلى محور نقاش واسع يتجاوز الجانب الرياضي ليصل إلى الشأن اليومي للمواطنين.