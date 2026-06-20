https://sarabic.ae/20260620/المغرب-يهزم-أسكتلندا-ويحقق-أول-فوز-عربي-في-مونديال-2026-1114528561.html
المغرب يهزم أسكتلندا ويحقق أول فوز عربي في مونديال 2026
المغرب يهزم أسكتلندا ويحقق أول فوز عربي في مونديال 2026
سبوتنيك عربي
حقق منتخب المغرب انتصارًا صعبًا على أسكتلندا بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، صباح اليوم السبت، ببطولة كأس العالم 2026. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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بدأت المغرب أحداث المباراة، التي أقيمت على ملعب جيليت ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بتسجيل هدف مبكر بعد أقل من دقيقتين.وجاء الهدف بعد تمريرة من براهيم دياز وصلت عند إسماعيل صيباري سددها قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى حارس اسكتلندا إلى داخل الشباك، ليعد هدف إسماعيل صيباري هو الأسرع في كأس العالم 2026 حتى الآن.وكانت المغرب بدأت مشوار المونديال بالتعادل مع البرازيل (1-1)، بينما انتصرت اسكتلندا على هايتي (1-0).وكانت المنتخب القطري انضم أمس الجمعه، إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026، في واحدة من أثقل النتائج العربية في البطولة.ورغم الخسارة القاسية لقطر، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية.
https://sarabic.ae/20260614/قائمة-هدافي-كأس-العالم-2026-1114347214.html
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أخبار المغرب اليوم, كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
أخبار المغرب اليوم, كأس العالم 2026, رياضة, منوعات
المغرب يهزم أسكتلندا ويحقق أول فوز عربي في مونديال 2026
01:20 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 01:22 GMT 20.06.2026)
حقق منتخب المغرب انتصارًا صعبًا على أسكتلندا بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، صباح اليوم السبت، ببطولة كأس العالم 2026.
بدأت المغرب أحداث المباراة، التي أقيمت على ملعب جيليت ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بتسجيل هدف مبكر بعد أقل من دقيقتين.
وجاء الهدف بعد تمريرة من براهيم دياز وصلت عند إسماعيل صيباري سددها قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى حارس اسكتلندا إلى داخل الشباك، ليعد هدف إسماعيل صيباري هو الأسرع في كأس العالم 2026 حتى الآن.
وكانت المغرب بدأت مشوار المونديال بالتعادل مع البرازيل (1-1)، بينما انتصرت اسكتلندا على هايتي (1-0).
وكانت المنتخب القطري انضم أمس الجمعه، إلى قائمة أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات العربية
في تاريخ كأس العالم، بعدما خسر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026، في واحدة من أثقل النتائج العربية في البطولة.
ورغم الخسارة القاسية لقطر
، لا تزال الهزيمة التاريخية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في دور المجموعات من كأس العالم 2002، تتصدر قائمة أكبر الخسائر العربية في المونديال، منذ أول مشاركة عربية عبر المنتخب المصري عام 1934، وفقا لمواقع رياضية.