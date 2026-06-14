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إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان - عاجل
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قائمة هدافي كأس العالم 2026
قائمة هدافي كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
استهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز كبير على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T21:43+0000
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وشهد اللقاء تألق كاي هافيرتز، نجم آرسنال ومنتخب ألمانيا، الذي سجل هدفين ليعتلي مبكرًا صدارة ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الأمريكي فلوريان بالوغان.وبثنائيته أمام كوراساو، رفع هافيرتز رصيده إلى 24 هدفًا دوليًا خلال 59 مباراة بقميص المنتخب الألماني.فيما تضم قائمة أصحاب الهدف الواحد عددًا من اللاعبين، أبرزهم: فينيسيوس جونيور (البرازيل)، إسماعيل الصيباري (المغرب)، بريل إمبولو (سويسرا)، جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز (المكسيك)، إلى جانب خمسة لاعبين من المنتخب الألماني هم ناثانيال براون، دينيز أونداف، جمال موسيالا، نيكو شلوتيربيك، وفيليكس نيميشا.
https://sarabic.ae/20260614/كم-يتقاضى-الحكام-في-كأس-العالم-2026-1114344006.html
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كأس العالم 2026, رياضة, العالم
كأس العالم 2026, رياضة, العالم

قائمة هدافي كأس العالم 2026

21:43 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 14.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
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استهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز كبير على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.
وشهد اللقاء تألق كاي هافيرتز، نجم آرسنال ومنتخب ألمانيا، الذي سجل هدفين ليعتلي مبكرًا صدارة ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع الأمريكي فلوريان بالوغان.
وجاء الهدف الأول لهافيرتز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والسابع للمنتخب الألماني في الدقيقة 88.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
مجتمع
كم يتقاضى الحكام في كأس العالم 2026؟
18:48 GMT
وبثنائيته أمام كوراساو، رفع هافيرتز رصيده إلى 24 هدفًا دوليًا خلال 59 مباراة بقميص المنتخب الألماني.

ويتقاسم هافيرتز صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع فلوريان بالوغان مهاجم منتخب الولايات المتحدة برصيد هدفين لكل منهما.

فيما تضم قائمة أصحاب الهدف الواحد عددًا من اللاعبين، أبرزهم: فينيسيوس جونيور (البرازيل)، إسماعيل الصيباري (المغرب)، بريل إمبولو (سويسرا)، جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز (المكسيك)، إلى جانب خمسة لاعبين من المنتخب الألماني هم ناثانيال براون، دينيز أونداف، جمال موسيالا، نيكو شلوتيربيك، وفيليكس نيميشا.
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