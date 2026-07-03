https://sarabic.ae/20260703/إنجاز-تاريخي-منتخب-مصر-يبلغ-دور-الـ16-لكأس-العالم-لأول-مرة-بعد-إسقاط-أستراليا-بركلات-الترجيح-1114930898.html
إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يبلغ دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة بعد إسقاط أستراليا بركلات الترجيح
إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يبلغ دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة بعد إسقاط أستراليا بركلات الترجيح
سبوتنيك عربي
حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، بعدما منح إمام عاشور التقدم للفراعنة في الدقيقة 13 برأسية متقنة، قبل أن يدرك المنتخب الأسترالي التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه، وفقا لمواقع رياضية. وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني حسام حسن عدة تغييرات لتنشيط صفوف المنتخب، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب مصر بنتيجة 4-3، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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أخبار مصر الآن, رياضة, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, رياضة, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يبلغ دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة بعد إسقاط أستراليا بركلات الترجيح
حقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس بولاية تكساس الجمعة.