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الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل غياب استعداد نظام كييف لتسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T10:10+0000
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2026-07-07T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "في حال عدم استعداد نظام كييف للدخول في تسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق أهدافنا بالكامل".ووصف بيسكوف تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه خطوة إستراتيجية مهمة في تحرير مناطق جديدة من روسيا الاتحادية، وأشار إلى أن العمل مستمر على تحرير مناطق جديدة.وتابع: "بالنسبة لنا، يظل حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية هو الخيار الأفضل" .وأجاب بيسكوف على سؤال حول فرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع الأوكراني، قائلًا: "كما تعلمون، فإننا نحافظ على اتصالات مع الأمريكيين من خلال قنوات العمل، ونأمل أن تنجح جهودهم في نهاية المطاف في نقل الوضع برمته إلى مسار سلمي".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين سيراقب المعلومات الواردة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، والتي تحظى باهتمام كبير، بما في ذلك في روسيا.وأكد بيسكوف أن صادرات روسيا غير المتعلقة بالموارد وغير المتعلقة بالطاقة، شهدت نموًا مطّردًا في السنوات الأخيرة، وهي تشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد.الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسةأوشاكوف: ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا
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روسيا
الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة
10:10 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 07.07.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل غياب استعداد نظام كييف لتسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق أهداف روسيا بالكامل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في حال عدم استعداد نظام كييف للدخول في تسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق أهدافنا بالكامل".
ووصف بيسكوف تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه خطوة إستراتيجية مهمة في تحرير مناطق جديدة من روسيا الاتحادية، وأشار إلى أن العمل مستمر على تحرير مناطق جديدة.
وأضاف: "تواصل قواتنا المسلحة عملها لإنشاء منطقة أمنية عازلة، وسيستمر هذا العمل".
وتابع: "بالنسبة لنا، يظل حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية هو الخيار الأفضل" .
وأجاب بيسكوف على سؤال حول فرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع الأوكراني، قائلًا: "كما تعلمون، فإننا نحافظ على اتصالات مع الأمريكيين من خلال قنوات العمل، ونأمل أن تنجح جهودهم في نهاية المطاف في نقل الوضع برمته إلى مسار سلمي".
وأوضح أن "أوكرانيا تطلب باستمرار أنواعًا جديدة من الأسلحة، سواء الدفاعية أو الهجومية، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنع استمرار العملية العسكرية الخاصة حتى يتم تحقيق أهدافها".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين سيراقب المعلومات الواردة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، والتي تحظى باهتمام كبير، بما في ذلك في روسيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "في سياق التحضيرات لهذه القمة، استمعنا إلى العديد من التصريحات المتعلقة ببلدنا. وللأسف، لم تكن هذه التصريحات تدعو إلى حوار وتفاعل بنّاء، بل كانت تصريحات ذات طابع تصادمي. سنرى ما ستؤول إليه هذه التصريحات، وما هي التصريحات التي ستُدلى بها، وما هي الوثائق التي ستُوقع، وما الذي سيُقال في هذه الاجتماعات الثنائية التي ستُعقد على هامش القمة".
وأكد بيسكوف أن صادرات روسيا غير المتعلقة بالموارد وغير المتعلقة بالطاقة، شهدت نموًا مطّردًا في السنوات الأخيرة، وهي تشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد.