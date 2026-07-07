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الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة

الكرملين: القوات المسلحة الروسية تواصل العمل على تحرير مناطق جديدة في محاور العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل غياب استعداد نظام كييف لتسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T10:10+0000

2026-07-07T10:10+0000

2026-07-07T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "في حال عدم استعداد نظام كييف للدخول في تسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق أهدافنا بالكامل".ووصف بيسكوف تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه خطوة إستراتيجية مهمة في تحرير مناطق جديدة من روسيا الاتحادية، وأشار إلى أن العمل مستمر على تحرير مناطق جديدة.وتابع: "بالنسبة لنا، يظل حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية هو الخيار الأفضل" .وأجاب بيسكوف على سؤال حول فرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع الأوكراني، قائلًا: "كما تعلمون، فإننا نحافظ على اتصالات مع الأمريكيين من خلال قنوات العمل، ونأمل أن تنجح جهودهم في نهاية المطاف في نقل الوضع برمته إلى مسار سلمي".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين سيراقب المعلومات الواردة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، والتي تحظى باهتمام كبير، بما في ذلك في روسيا.وأكد بيسكوف أن صادرات روسيا غير المتعلقة بالموارد وغير المتعلقة بالطاقة، شهدت نموًا مطّردًا في السنوات الأخيرة، وهي تشكل جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد.الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسةأوشاكوف: ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا

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