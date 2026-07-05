https://sarabic.ae/20260705/الكرملين-إنشاء-منطقة-أمنية-في-أوكرانيا-يسير-بسلاسة-1114958053.html

الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة

الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي، وقد تحققت نتائج مهمة في تقدم... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T10:05+0000

2026-07-05T10:05+0000

2026-07-05T10:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف: "إنها قيد الإنشاء، ويتم إنشاؤها بشكل منهجي. وهناك بالفعل نتائج مهمة فيما يتعلق بتقدم قواتنا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذه المنطقة سيتم إنشاؤها بالقدر اللازم لضمان أمننا".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية الروسية بسبب تدهور الوضع على الجبهة، مضيفا أن "الوضع على الجبهة يتدهور بشكل مطرد بالنسبة لكييف كل يوم . قواتنا تتقدم".وأوضح أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعتمد على الوساطة الأمريكية في هذه العملية.وأشار إلى أن الكرملين يأمل ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي فرص المفاوضات بشأن أوكرانيا، داعيا بولندا إلى إعادة النظر في إنتاجها للطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.وقال: "لديهم سبب للتفكير في الأمر على أي حال. هناك العديد من الشركات في بولندا التي تصنع طائرات دون طيار، والتي تحلق بعد ذلك نحونا وتهاجم جيشنا. وبالطبع، لا يوجد شيء جيد في هذا الأمر". وأشار إلى نشر وزارة الدفاع الروسية قائمة بهذه الشركات مع قائمة بمواقعها الجغرافية في العديد من الدول الأوروبية.وأوضح أن بولندا مقتنعة بأن جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية هو في الواقع بولندية، وبالتالي فإن كييف تواجه خطر التفكك.في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كلما زادت محاولات العدو لشن ضربات ضد أهداف مدنية روسية، كلما اتسعت المنطقة الأمنية التي سيتعين على الجيش إنشاؤها.في الثالث من يوليو/تموز، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي قد حرر كونستانتينوفكا بالكامل. ووصف بوتين هذا الحدث بأنه مفتاح تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيراً إلى أنه فتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك.بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقطغيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين

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https://sarabic.ae/20260704/بوتين-وترامب-يبحثان-توسيع-التعاون-الروسي-الأمريكي-ويتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-1114951572.html

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