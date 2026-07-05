الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الاتحاد لأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي".. إيران تهدد بالرد على أي انتهاك للمفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260705/الكرملين-إنشاء-منطقة-أمنية-في-أوكرانيا-يسير-بسلاسة-1114958053.html
الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة
الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي، وقد تحققت نتائج مهمة في تقدم... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T10:05+0000
2026-07-05T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_8c46cee7ec6e9a739759f7460da7f1e9.jpg
وقال بيسكوف: "إنها قيد الإنشاء، ويتم إنشاؤها بشكل منهجي. وهناك بالفعل نتائج مهمة فيما يتعلق بتقدم قواتنا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذه المنطقة سيتم إنشاؤها بالقدر اللازم لضمان أمننا".وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية الروسية بسبب تدهور الوضع على الجبهة، مضيفا أن "الوضع على الجبهة يتدهور بشكل مطرد بالنسبة لكييف كل يوم . قواتنا تتقدم".وأوضح أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعتمد على الوساطة الأمريكية في هذه العملية.وأشار إلى أن الكرملين يأمل ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي فرص المفاوضات بشأن أوكرانيا، داعيا بولندا إلى إعادة النظر في إنتاجها للطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.وقال: "لديهم سبب للتفكير في الأمر على أي حال. هناك العديد من الشركات في بولندا التي تصنع طائرات دون طيار، والتي تحلق بعد ذلك نحونا وتهاجم جيشنا. وبالطبع، لا يوجد شيء جيد في هذا الأمر". وأشار إلى نشر وزارة الدفاع الروسية قائمة بهذه الشركات مع قائمة بمواقعها الجغرافية في العديد من الدول الأوروبية.وأوضح أن بولندا مقتنعة بأن جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية هو في الواقع بولندية، وبالتالي فإن كييف تواجه خطر التفكك.في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كلما زادت محاولات العدو لشن ضربات ضد أهداف مدنية روسية، كلما اتسعت المنطقة الأمنية التي سيتعين على الجيش إنشاؤها.في الثالث من يوليو/تموز، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي قد حرر كونستانتينوفكا بالكامل. ووصف بوتين هذا الحدث بأنه مفتاح تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيراً إلى أنه فتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك.بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقطغيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين
https://sarabic.ae/20260421/بوتين-يؤكد-على-مواصلة-تعزيز-المنطقة-العازلة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1112748352.html
https://sarabic.ae/20260704/بوتين-وترامب-يبحثان-توسيع-التعاون-الروسي-الأمريكي-ويتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-1114951572.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_50fd5f2b2d1e2b6dcd82e2d223dcbfce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة

10:05 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 10:36 GMT 05.07.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي، وقد تحققت نتائج مهمة في تقدم القوات الروسية.
وقال بيسكوف: "إنها قيد الإنشاء، ويتم إنشاؤها بشكل منهجي. وهناك بالفعل نتائج مهمة فيما يتعلق بتقدم قواتنا. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن هذه المنطقة سيتم إنشاؤها بالقدر اللازم لضمان أمننا".

وتابع: "قواتنا تتقدم. كونستانتينوفكا خط دفاع بالغ الأهمية؛ إنها خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة المحصنة المشتركة بين كراماتورسك وسلافيانسك. لا ينبغي لأحد أن يشك في أن قواتنا تحرز تقدماً منهجياً، ونحن نشهد نتائج ملموسة".

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية الروسية بسبب تدهور الوضع على الجبهة، مضيفا أن "الوضع على الجبهة يتدهور بشكل مطرد بالنسبة لكييف كل يوم . قواتنا تتقدم".

وأشار إلى أن "الأمر الأساسي ليس الخطاب، بل الأفعال (لنظام كييف). هذه الأفعال إرهابية بطبيعتها، ونظام كييف يستهدف منشآت قطاع الطاقة لدينا، والبنية التحتية المدنية التي لا علاقة لها في الواقع بالمجمع العسكري، أو المجمع الصناعي العسكري. هذا مظهر إرهابي واضح تمامًا لنظام كييف".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيا
21 أبريل, 13:06 GMT
وأوضح أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعتمد على الوساطة الأمريكية في هذه العملية.

ووفقا له، فإن اتصالات موسكو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عبر القنوات القائمة متكررة للغاية، وهي موضع ترحيب دائم في روسيا.

وأشار إلى أن الكرملين يأمل ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي فرص المفاوضات بشأن أوكرانيا، داعيا بولندا إلى إعادة النظر في إنتاجها للطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.
وقال: "لديهم سبب للتفكير في الأمر على أي حال. هناك العديد من الشركات في بولندا التي تصنع طائرات دون طيار، والتي تحلق بعد ذلك نحونا وتهاجم جيشنا. وبالطبع، لا يوجد شيء جيد في هذا الأمر". وأشار إلى نشر وزارة الدفاع الروسية قائمة بهذه الشركات مع قائمة بمواقعها الجغرافية في العديد من الدول الأوروبية.
وأوضح أن بولندا مقتنعة بأن جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية هو في الواقع بولندية، وبالتالي فإن كييف تواجه خطر التفكك.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
بوتين وترامب يبحثان توسيع التعاون الروسي الأمريكي ويتفقان على مواصلة الاتصالات
أمس, 21:25 GMT
في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كلما زادت محاولات العدو لشن ضربات ضد أهداف مدنية روسية، كلما اتسعت المنطقة الأمنية التي سيتعين على الجيش إنشاؤها.
في الثالث من يوليو/تموز، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي قد حرر كونستانتينوفكا بالكامل. ووصف بوتين هذا الحدث بأنه مفتاح تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيراً إلى أنه فتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك.
بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала