https://sarabic.ae/20260704/بوتين-وترامب-يبحثان-توسيع-التعاون-الروسي-الأمريكي-ويتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-1114951572.html
بوتين وترامب يبحثان توسيع التعاون الروسي الأمريكي ويتفقان على مواصلة الاتصالات
بوتين وترامب يبحثان توسيع التعاون الروسي الأمريكي ويتفقان على مواصلة الاتصالات
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا، وصفه مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف بأنه اتسم بطابع عملي... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T21:25+0000
2026-07-04T21:25+0000
2026-07-04T22:02+0000
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
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وقال أوشاكوف إن بوتين هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، كما اتفق الرئيسان على إجراء اتصال جديد في المستقبل القريب.وأكد الرئيسان أهمية استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الصفحات المشتركة من التاريخ الروسي والأمريكي، مؤكدين أن شعبي البلدين لن ينسيا تحالفهما خلال الحرب العالمية الثانية.كما أشار بوتين وترامب إلى الرمزية التي يحملها الإطلاق المرتقب لطاقم روسي أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور.وأوضح أوشاكوف أن هذه المهمة الفضائية تمثل مثالًا عمليًا على اهتمام موسكو وواشنطن بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-يشكر-بوتين-وشي-جين-بينغ-على-موقفهما-تجاه-النزاع-الأمريكي-الإيراني-1114446801.html
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فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا
بوتين وترامب يبحثان توسيع التعاون الروسي الأمريكي ويتفقان على مواصلة الاتصالات
21:25 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 22:02 GMT 04.07.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا، وصفه مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف بأنه اتسم بطابع عملي وبنّاء للغاية.
وقال أوشاكوف إن بوتين هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، كما اتفق الرئيسان على إجراء اتصال جديد في المستقبل القريب.
وأكد الرئيسان أهمية استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.
وأشار ترامب، بحسب أوشاكوف، إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تنفتح بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الصفحات المشتركة من التاريخ الروسي والأمريكي، مؤكدين أن شعبي البلدين
لن ينسيا تحالفهما خلال الحرب العالمية الثانية.
كما أشار بوتين وترامب إلى الرمزية التي يحملها الإطلاق المرتقب لطاقم روسي أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور.
وأوضح أوشاكوف أن هذه المهمة الفضائية تمثل مثالًا عمليًا على اهتمام موسكو وواشنطن بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.