https://sarabic.ae/20260706/الكرملين-بوتين-وترامب-لديهما-تفاهم-متبادل-بشأن-مواصلة-الاتصالات-في-المستقبل-القريب--1114985248.html
الكرملين: بوتين وترامب لديهما تفاهم متبادل بشأن مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب
الكرملين: بوتين وترامب لديهما تفاهم متبادل بشأن مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الاستماع إلى المعلومات التي ينقلها إليه الرئيس الروسي فلاديمير... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T10:13+0000
2026-07-06T10:13+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأساسي هو أنه (ترامب) منفتح على الاستماع إلى المعلومات التي ينقلها إليه بوتين".وأكد أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب.واجاب رداً على سؤال حول موقف ترامب من الأحداث في أوكرانيا: "للرئيس ترامب موقف ثابت إلى حد كبير، وكل التكهنات حول تغيير رأيه كقائد هي بالطبع غير صحيحة. إنه ثابت وواثق من فهمه لما يحدث".وأشار إلى أن الصين شريك استراتيجي وحليف لروسيا، وأوضح أن المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين لا تستهدف أي طرف؛ فالتعاون بين البلدين عامل يسهم في الأمن في المنطقة.في وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن بوتين أبلغ ترامب بأن كييف وداعميها الأوروبيين يراهنون على إطالة أمد الصراع الأوكراني وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين.ستجرى التدريبات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري 2026" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز 2026.انطلاق المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداو
https://sarabic.ae/20260705/محادثة-بوتين-وترامب-جرت-بعد-3-أسابيع-من-محادثتهما-السابقة-1114951883.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين وترامب لديهما تفاهم متبادل بشأن مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب
10:13 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 06.07.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الاستماع إلى المعلومات التي ينقلها إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن موقف ترامب ثابت؛ فهو واثق من فهمه لما يحدث في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأساسي هو أنه (ترامب) منفتح على الاستماع إلى المعلومات التي ينقلها إليه بوتين".
وأكد أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يعتزمان مواصلة الاتصالات في المستقبل القريب.
وأوضح أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كانت فرصة جيدة لنقل موقف روسيا على أعلى مستوى بشأن كييف واعتماد أوروبا على التصعيد.
واجاب رداً على سؤال حول موقف ترامب من الأحداث في أوكرانيا: "للرئيس ترامب موقف ثابت إلى حد كبير، وكل التكهنات حول تغيير رأيه كقائد هي بالطبع غير صحيحة. إنه ثابت وواثق من فهمه لما يحدث".
وأشار إلى أن الصين شريك استراتيجي وحليف لروسيا، وأوضح أن المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين لا تستهدف أي طرف؛ فالتعاون بين البلدين عامل يسهم في الأمن في المنطقة.
ووفقًا له، يعتقد الكرملين أن اختبار صواريخه الخاصة وتطويره العسكري هو حق سيادي للصين؛ فهو لا يهدد أي دولة في المنطقة أو أي شخص في العالم
في وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن بوتين أبلغ ترامب بأن كييف وداعميها الأوروبيين يراهنون على إطالة أمد الصراع الأوكراني وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين.
ستجرى التدريبات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري 2026" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز 2026.