https://sarabic.ae/20260705/محادثة-بوتين-وترامب-جرت-بعد-3-أسابيع-من-محادثتهما-السابقة-1114951883.html
محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة
محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية جديدة يوم السبت، وذلك بعد مرور 20 يومًا فقط على مكالمتهما السابقة، لتكون هذه... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T00:00+0000
2026-07-05T00:00+0000
2026-07-05T00:31+0000
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
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وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأميركي قد جرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وتحديدًا في 14 حزيران/يونيو الماضي؛ حيث هنأ بوتين ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.كما بحث الجانبان حينها العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، والقضايا الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا.وتعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم السبت الرابعة من نوعها هذا العام؛ إذ سبق أن تحدث الرئيسان في 9 آذار/مارس، و29 نيسان/أبريل، و14 حزيران/يونيو.وبشكل عام، أجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة 14 محادثة هاتفية خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت تولي ترامب منصبه في عام 2025.وتحدث الجانبان هاتفيا العام الماضي في 12 شباط/فبراير، و18 آذار/مارس، و19 أيار/مايو، و4 حزيران/يونيو، و14 حزيران/يونيو، و3 تموز/يوليو، و19 آب/أغسطس، و16 تشرين الأول/أكتوبر، و28 كانون الأول/ديسمبر، و29 كانون الأول/ديسمبر.
https://sarabic.ae/20260704/بوتين-وترامب-يبحثان-توسيع-التعاون-الروسي-الأمريكي-ويتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-1114951572.html
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فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا
محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة
00:00 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 00:31 GMT 05.07.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية جديدة يوم السبت، وذلك بعد مرور 20 يومًا فقط على مكالمتهما السابقة، لتكون هذه المحادثة الهاتفية رقم 14 بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك".
وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأميركي قد جرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وتحديدًا في 14 حزيران/يونيو الماضي؛ حيث هنأ بوتين ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.
كما بحث الجانبان حينها العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، والقضايا الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا.
وتعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم السبت الرابعة من نوعها هذا العام؛ إذ سبق أن تحدث الرئيسان
في 9 آذار/مارس، و29 نيسان/أبريل، و14 حزيران/يونيو.
وبشكل عام، أجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة 14 محادثة هاتفية خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت تولي ترامب منصبه في عام 2025.
وتحدث الجانبان هاتفيا العام الماضي في 12 شباط/فبراير، و18 آذار/مارس، و19 أيار/مايو، و4 حزيران/يونيو، و14 حزيران/يونيو، و3 تموز/يوليو، و19 آب/أغسطس، و16 تشرين الأول/أكتوبر، و28 كانون الأول/ديسمبر، و29 كانون الأول/ديسمبر.