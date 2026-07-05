محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الاتحاد لأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي".. إيران تهدد بالرد على أي انتهاك للمفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260705/محادثة-بوتين-وترامب-جرت-بعد-3-أسابيع-من-محادثتهما-السابقة-1114951883.html
محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة
محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية جديدة يوم السبت، وذلك بعد مرور 20 يومًا فقط على مكالمتهما السابقة، لتكون هذه... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T00:00+0000
2026-07-05T00:31+0000
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788543_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_71a21f553c5c9c5651b6c3412cad3cd0.jpg
وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأميركي قد جرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وتحديدًا في 14 حزيران/يونيو الماضي؛ حيث هنأ بوتين ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.كما بحث الجانبان حينها العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، والقضايا الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا.وتعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم السبت الرابعة من نوعها هذا العام؛ إذ سبق أن تحدث الرئيسان في 9 آذار/مارس، و29 نيسان/أبريل، و14 حزيران/يونيو.وبشكل عام، أجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة 14 محادثة هاتفية خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت تولي ترامب منصبه في عام 2025.وتحدث الجانبان هاتفيا العام الماضي في 12 شباط/فبراير، و18 آذار/مارس، و19 أيار/مايو، و4 حزيران/يونيو، و14 حزيران/يونيو، و3 تموز/يوليو، و19 آب/أغسطس، و16 تشرين الأول/أكتوبر، و28 كانون الأول/ديسمبر، و29 كانون الأول/ديسمبر.
https://sarabic.ae/20260704/بوتين-وترامب-يبحثان-توسيع-التعاون-الروسي-الأمريكي-ويتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-1114951572.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788543_75:0:975:675_1920x0_80_0_0_8210e60e915f72555ca9baabcdcc6cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا
فلاديمير بوتين, ترامب, روسيا

محادثة بوتين وترامب جرت بعد 3 أسابيع من محادثتهما السابقة

00:00 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 00:31 GMT 05.07.2026)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلحظة التقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
لحظة التقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة هاتفية جديدة يوم السبت، وذلك بعد مرور 20 يومًا فقط على مكالمتهما السابقة، لتكون هذه المحادثة الهاتفية رقم 14 بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك".
وكانت المحادثة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأميركي قد جرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، وتحديدًا في 14 حزيران/يونيو الماضي؛ حيث هنأ بوتين ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.
كما بحث الجانبان حينها العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، والقضايا الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى الأزمة في أوكرانيا.
وتعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم السبت الرابعة من نوعها هذا العام؛ إذ سبق أن تحدث الرئيسان في 9 آذار/مارس، و29 نيسان/أبريل، و14 حزيران/يونيو.
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
بوتين وترامب يبحثان توسيع التعاون الروسي الأمريكي ويتفقان على مواصلة الاتصالات
أمس, 21:25 GMT
وبشكل عام، أجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة 14 محادثة هاتفية خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت تولي ترامب منصبه في عام 2025.
وتحدث الجانبان هاتفيا العام الماضي في 12 شباط/فبراير، و18 آذار/مارس، و19 أيار/مايو، و4 حزيران/يونيو، و14 حزيران/يونيو، و3 تموز/يوليو، و19 آب/أغسطس، و16 تشرين الأول/أكتوبر، و28 كانون الأول/ديسمبر، و29 كانون الأول/ديسمبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала