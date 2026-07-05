https://sarabic.ae/20260705/أوشاكوف-ويتكوف-وكوشنر-سيواصلان-جهود-الوساطة-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1114953170.html
أوشاكوف: ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا
أوشاكوف: ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T05:48+0000
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "أكد الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) استعداده لتيسير إنهاء سريع للأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية لتجاوز الأزمة (الأوكرانية)".وأشار إلى أن الرئيسين خلال المحادثة، ناقشا القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية يوم أمس السبت.أوشاكوف: لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآنالكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو
https://sarabic.ae/20260618/لافروف-أوروبا-لا-تبحث-عن-السلام-في-أوكرانيا-بل-عن-استمرار-المواجهة-مع-روسيا-1114484155.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أوشاكوف: ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهود الوساطة لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أكد الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) استعداده لتيسير إنهاء سريع للأعمال العدائية والبحث عن حلول سلمية لتجاوز الأزمة (الأوكرانية)".
وتابع: "سيواصل ممثلاه الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جهود الوساطة، وهما على استعداد لزيارة موسكو في وقت مناسب".
وأشار إلى أن الرئيسين خلال المحادثة، ناقشا القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.
وكان أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية يوم أمس السبت.