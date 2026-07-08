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الخارجية الروسية: رفض نظام كييف استلام جثامين جنود قواته أمر غير مسبوق

الخارجية الروسية: رفض نظام كييف استلام جثامين جنود قواته أمر غير مسبوق

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن رفض نظام كييف استلام جثامين جنود القوات المسلحة الأوكرانية، أمر غير... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T08:03+0000

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وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا توجد جهة، ولا فئة اجتماعية في التاريخ، ولا أريد حتى أن أتحدث عن شعب، لم تستلم جثامين أبنائها".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن رفض أوكرانيا استلام جثث جنود نظام كييف الذين تم تحييدهم في كوستانتينوفكا، يؤكد أنها لا تحتاج لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات.ووصف لافروف، مزاعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس في حالة حرب مع روسيا، بأنها مضللة.الخارجية الروسية: الناتو سيناقش سرا التهديد الإرهابي الذي يمارسه نظام كييفالخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب

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