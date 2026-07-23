https://sarabic.ae/20260723/الخارجية-الروسية-تكشف-تفاصيل-لقاء-لافروف-وروبيو-في-مانيلا-1115426139.html
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف وروبيو في مانيلا
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف وروبيو في مانيلا
سبوتنيك عربي
أكد وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نافشا القضايا الثنائية والدولية والأزمة... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "جرى تبادل شامل للآراء حول طيفٍ واسعٍ من القضايا الثنائية والدولية، استنادًا إلى الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرًا. وخلال مناقشة القضايا الأوكرانية، أطلع سيرغي لافروف نظيره الأمريكي على الوضع الراهن على طول خط التماس، وشدد على عدم جواز مواصلة تسليح نظام كييف، وعلى السياسات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الدول الأوروبية عمومًا، والتي لا تزال تسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".وأشار الخارجية إلى أنه تمت "مناقشة قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك الوضع في الخليج العربي".و رحّب كلٌّ من لافروف وروبيو "باستئناف الاتصالات الكاملة بين مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية ووكالة "ناسا"، كما أيدا تطوير التبادلات البرلمانية والعلاقات الثقافية".وبحسب البيان فإنه "تم التركيز على تطبيع أوضاع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية".التقى لافروف وروبيو آخر مرة في نيويورك في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وستكون المحادثات الحالية رابع لقاء مباشر بين الوزير ووزير الخارجية.الخارجية الروسية: لافروف سيحذر دول "آسيان" من مخططات الغرب لمنطقة المحيطين الهندي والهادئروبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف وروبيو في مانيلا
06:03 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 06:10 GMT 23.07.2026)
أكد وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نافشا القضايا الثنائية والدولية والأزمة الأوكرانية، وكذالك الوضع في الخليج العربي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "جرى تبادل شامل للآراء حول طيفٍ واسعٍ من القضايا الثنائية والدولية، استنادًا إلى الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرًا. وخلال مناقشة القضايا الأوكرانية، أطلع سيرغي لافروف نظيره الأمريكي على الوضع الراهن على طول خط التماس، وشدد على عدم جواز مواصلة تسليح نظام كييف، وعلى السياسات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الدول الأوروبية عمومًا، والتي لا تزال تسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".
وأضاف البيان: "أكد لافروف مرة أخرى استعداد الجانب الروسي لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتزامه بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودنالد ترامب في أنكوريج (والتي وافق عليها الزعيم الروسي)".
وأشار الخارجية إلى أنه تمت "مناقشة قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك الوضع في الخليج العربي".
و رحّب كلٌّ من لافروف وروبيو "باستئناف الاتصالات الكاملة بين مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية ووكالة "ناسا"، كما أيدا تطوير التبادلات البرلمانية والعلاقات الثقافية".
وبحسب البيان فإنه "تم التركيز على تطبيع أوضاع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجتمعان في مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
التقى لافروف وروبيو آخر مرة في نيويورك في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي. وستكون المحادثات الحالية رابع لقاء مباشر بين الوزير ووزير الخارجية.