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روبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى
روبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا يحول دون إيجاد الولايات المتحدة وروسيا أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى، لكن واشنطن ستسعى إلى... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T11:55+0000
2026-07-22T11:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرح روبيو للصحفيين في مانيلا: "من الواضح أن الحرب في أوكرانيا، قد حالت إلى حد كبير دون إيجاد روسيا والولايات المتحدة أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى".ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أن موسكو وواشنطن لا تزالان تستكشفان مجالات جديدة للتعاون المحتمل.وأكد روبيو استعداد الولايات المتحدة لأداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا أتيحت لها الفرصة.واعتبر روبيو أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الدولة الوحيدة القادرة على أداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأوضح روبيو: "نعتقد أننا، في الوقت الراهن، وربما يوافق الروس على ذلك، الدولة الوحيدة في العالم القادرة على أداء مثل هذا الدور البناء ومحاولة إنهاء هذا الصراع".وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس.وأضاف لافروف عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "فيما يتعلق بتوقعات الرئيس (دونالد) ترامب، بشأن قرب التوصل إلى حل (للنزاع مع أوكرانيا)، سأستفسر من ماركو روبيو غدًا. لا سيما أنه علّق أيضًا على نتائج مؤتمر "أنكوريج" بشكل مبهم. على أي حال، سيكون الاجتماع مفيدًا؛ فمن الأفضل طرح الأسئلة مباشرة وتلقي الإجابات".لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

روبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى

11:55 GMT 22.07.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا يحول دون إيجاد الولايات المتحدة وروسيا أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى، لكن واشنطن ستسعى إلى إيجاد فرص للتعاون.
وصرح روبيو للصحفيين في مانيلا: "من الواضح أن الحرب في أوكرانيا، قد حالت إلى حد كبير دون إيجاد روسيا والولايات المتحدة أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى".
ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أن موسكو وواشنطن لا تزالان تستكشفان مجالات جديدة للتعاون المحتمل.
وأكد روبيو استعداد الولايات المتحدة لأداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا أتيحت لها الفرصة.

وقال روبيو للصحفيين: "لا تزال الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة لأداء دور بناء في إنهاء هذا الصراع إذا أتيحت الفرصة لذلك، وقد تتاح".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
03:15 GMT
واعتبر روبيو أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الدولة الوحيدة القادرة على أداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأوضح روبيو: "نعتقد أننا، في الوقت الراهن، وربما يوافق الروس على ذلك، الدولة الوحيدة في العالم القادرة على أداء مثل هذا الدور البناء ومحاولة إنهاء هذا الصراع".
وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس.
وكشف لافروف أنه سيستفسر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الموقف الأمريكي الحالي من تسوية الأزمة الأوكرانية خلال الاجتماع.
وأضاف لافروف عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "فيما يتعلق بتوقعات الرئيس (دونالد) ترامب، بشأن قرب التوصل إلى حل (للنزاع مع أوكرانيا)، سأستفسر من ماركو روبيو غدًا. لا سيما أنه علّق أيضًا على نتائج مؤتمر "أنكوريج" بشكل مبهم. على أي حال، سيكون الاجتماع مفيدًا؛ فمن الأفضل طرح الأسئلة مباشرة وتلقي الإجابات".
لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية
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