https://sarabic.ae/20260722/روبيو-الصراع-في-أوكرانيا-يمنع-إيجاد-واشنطن-وموسكو-أرضية-مشتركة-بشأن-قضايا-أخرى-1115399020.html

روبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى

روبيو: الصراع في أوكرانيا يمنع إيجاد واشنطن وموسكو أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا يحول دون إيجاد الولايات المتحدة وروسيا أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى، لكن واشنطن ستسعى إلى... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T11:55+0000

2026-07-22T11:55+0000

2026-07-22T11:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109736830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3721629f0a53ae764f32556556dfc76a.jpg

وصرح روبيو للصحفيين في مانيلا: "من الواضح أن الحرب في أوكرانيا، قد حالت إلى حد كبير دون إيجاد روسيا والولايات المتحدة أرضية مشتركة بشأن قضايا أخرى".ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى أن موسكو وواشنطن لا تزالان تستكشفان مجالات جديدة للتعاون المحتمل.وأكد روبيو استعداد الولايات المتحدة لأداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا أتيحت لها الفرصة.واعتبر روبيو أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الدولة الوحيدة القادرة على أداء دور بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأوضح روبيو: "نعتقد أننا، في الوقت الراهن، وربما يوافق الروس على ذلك، الدولة الوحيدة في العالم القادرة على أداء مثل هذا الدور البناء ومحاولة إنهاء هذا الصراع".وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه اتفق على عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح غد الخميس.وأضاف لافروف عقب الاجتماع الوزاري الروسي الآسيوي: "فيما يتعلق بتوقعات الرئيس (دونالد) ترامب، بشأن قرب التوصل إلى حل (للنزاع مع أوكرانيا)، سأستفسر من ماركو روبيو غدًا. لا سيما أنه علّق أيضًا على نتائج مؤتمر "أنكوريج" بشكل مبهم. على أي حال، سيكون الاجتماع مفيدًا؛ فمن الأفضل طرح الأسئلة مباشرة وتلقي الإجابات".لافروف: روسيا تشعر بالقلق من الأنباء حول سعي ألمانيا للوصول إلى إمكانية اقتناء أسلحة نووية

https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا