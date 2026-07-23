https://sarabic.ae/20260723/لافروف-وروبيو-يجتمعان-في-مانيلا-1115424783.html
لافروف وروبيو يجتمعان في مانيلا
لافروف وروبيو يجتمعان في مانيلا
سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجتمعان في مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T04:19+0000
2026-07-23T04:19+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وسيجري وزيرا الخارجية الأميركي والروسي محادثات على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في أول لقاء مباشر بينهما منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق أنه سيطلب من روبيو توضيح الموقف الأميركي الحالي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.أعرب لافروف عن ثقته بأن الاجتماع سيكون مفيداً على أي حال.التقى لافروف وروبيو آخر مرة في نيويورك في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وستكون المحادثات الحالية رابع لقاء مباشر بين الوزير ووزير الخارجية.
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف وروبيو يجتمعان في مانيلا
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجتمعان في مانيلا على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وسيجري وزيرا الخارجية الأميركي والروسي محادثات على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في أول لقاء مباشر بينهما منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق أنه سيطلب من روبيو توضيح الموقف الأميركي الحالي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
أعرب لافروف عن ثقته بأن الاجتماع سيكون مفيداً على أي حال.
من جانبه، قال روبيو إنه يعتزم مناقشة الأمر مع لافروف لمعرفة ما إذا كانت هناك الآن فرصة للولايات المتحدة للعب دور بناء في حل الأزمة.
التقى لافروف وروبيو آخر مرة في نيويورك في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وستكون المحادثات الحالية رابع لقاء مباشر بين الوزير ووزير الخارجية.