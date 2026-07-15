https://sarabic.ae/20260715/زاخاروفا-تشبه-تحالف-الراغبين-بسدوم-وعمورة-1115220996.html
زاخاروفا تشبه "تحالف الراغبين" بسدوم وعمورة
زاخاروفا تشبه "تحالف الراغبين" بسدوم وعمورة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "تحالف الراغبين" يشبه مدينتي سدوم وعمورة التوراتيتين، حيث سعى سكانهما، رغم مظهرهم الإنساني، إلى... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T09:28+0000
2026-07-15T09:28+0000
2026-07-15T09:28+0000
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114032055_0:0:2871:1615_1920x0_80_0_0_0978ed878ee2b42cc4f0da03669ac90c.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين".ووفقا لها، فإن "المقارنة التوراتية تعكس مشكلة التجريد من الإنسانية، حين أصبح سكان المدن ضحايا للعنف الوحشي، رغم احتفاظهم ظاهريًا بمظهرهم الإنساني".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وردًا منه على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيراقب اجتماع "تحالف الراغبين"، أجاب: "بالتأكيد، سنراقب عن كثب. هذه دول ترتكب أعمالًا عدائية ضدنا، لذا سنراقب عن كثب".أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-موسكو-تعتبر-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-المفروضة-على-روسيا-غير-قانونية--1115190566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114032055_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_e932a18f4950256e314b4b33bdbc235d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
زاخاروفا تشبه "تحالف الراغبين" بسدوم وعمورة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "تحالف الراغبين" يشبه مدينتي سدوم وعمورة التوراتيتين، حيث سعى سكانهما، رغم مظهرهم الإنساني، إلى ممارسة العنف ضد كل من يعترض طريقهم.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين".
وأضافت: "لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".
ووفقا لها، فإن "المقارنة التوراتية تعكس مشكلة التجريد من الإنسانية، حين أصبح سكان المدن ضحايا للعنف الوحشي، رغم احتفاظهم ظاهريًا بمظهرهم الإنساني".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "كل من قدم إلى المدينة أصبح ضحية لعدوانهم الجامح... لقد بدأوا يشتهون كل من يأتي إليها. وماذا يعني "الشهوة"؟ الشهوة في ارتكاب العنف ضدهم. وكان لكل شخص تفسيره الخاص، سواء أكان ذلك بطريقة معينة أم لا. لكنها كانت في جوهرها رغبة في ارتكاب العنف والعدوان ضد كل من يأتي إلى المدينة. فعل وحشي بكل معنى الكلمة".
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيراقب اجتماع "تحالف الراغبين"، أجاب: "بالتأكيد، سنراقب عن كثب. هذه دول ترتكب أعمالًا عدائية ضدنا، لذا سنراقب عن كثب".