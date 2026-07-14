https://sarabic.ae/20260714/--أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-لأعلى-مستوياتها-منذ-3-أشهر--1115197483.html
أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر
أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T14:46+0000
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2026-07-14T14:46+0000
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وصعدت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.6%، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية.يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي عطلت بالفعل جزءا كبيرا من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.وتواجه أوروبا تحديًا متزايدًا لإعادة ملء مخزوناتها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، في وقت تؤدي فيه محدودية الإمدادات العالمية والتصعيد الإقليمي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع التكاليف.
https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الإيراني-لن-نتراجع-قيد-أنملة-عن-موقفنا-بشأن-مضيق-هرمز-1115191889.html
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اقتصاد, العالم, مضيق هرمز, إيران
اقتصاد, العالم, مضيق هرمز, إيران
أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز.
وصعدت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.6%، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى دور "حارس" مضيق هرمز، وفرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان عبورها الآمن عبر المضيق.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
، التي عطلت بالفعل جزءا كبيرا من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتواجه أوروبا تحديًا متزايدًا لإعادة ملء مخزوناتها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، في وقت تؤدي فيه محدودية الإمدادات العالمية
والتصعيد الإقليمي إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع التكاليف.