https://sarabic.ae/20260726/موسكو-ترى-ازدواجية-في-موقف-ترامب-من-أوكرانيا---الكرملين-1115515197.html
موسكو ترى ازدواجية في موقف ترامب من أوكرانيا - الكرملين
موسكو ترى ازدواجية في موقف ترامب من أوكرانيا - الكرملين
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إعجاب موسكو باستعداد واشنطن المعلن لتيسير التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، إلا أنه أكد أن روسيا... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T13:31+0000
2026-07-26T13:31+0000
2026-07-26T13:31+0000
روسيا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى ازدواجية في الموقف الأمريكي، فمن جهة، يزودون أوكرانيا بالأسلحة، رغم أن الرئيس ترامب يقول: 'لا نعلم من نزود (الأسلحة)، فنحن نزود حلف الناتو، وما عدا ذلك لا يعنينا'".وأضاف بيسكوف: "من جهة أخرى، تعلن الولايات المتحدة بصدق استعدادها لتيسير التوصل إلى حل سلمي".وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التقيا في مانيلا، صباح الخميس الماضي.وفي غضون ذلك، صرّح روبيو بأنّ هناك حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لحلّ النزاع في أوكرانيا.وأضاف أنّ روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات ومناقشة جميع التفاصيل والقضايا التي طُرحت في أنكوريج، في أغسطس/آب 2025.ومن جانبه، أشار بيسكوف إلى أنّ موسكو مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا، لكنّها تمتلك القدرات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.الكرملين: بوتين أعلن جميع مقترحات روسيا بشأن أوكرانيا ونظام كييف يعرف جيدا ما يجب القيام به
https://sarabic.ae/20260608/لافروف-من-المؤسف-أن-واشنطن-لا-تبدي-أي-اهتمام-بالعودة-إلى-تفاهمات-أنكوريج--1114163218.html
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روسيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
روسيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
موسكو ترى ازدواجية في موقف ترامب من أوكرانيا - الكرملين
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إعجاب موسكو باستعداد واشنطن المعلن لتيسير التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، إلا أنه أكد أن روسيا تستشعر ازدواجية في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى ازدواجية في الموقف الأمريكي، فمن جهة، يزودون أوكرانيا بالأسلحة، رغم أن الرئيس ترامب يقول: 'لا نعلم من نزود (الأسلحة)، فنحن نزود حلف الناتو، وما عدا ذلك لا يعنينا'".
وأضاف بيسكوف: "من جهة أخرى، تعلن الولايات المتحدة بصدق استعدادها لتيسير التوصل إلى حل سلمي".
وأكد المتحدث باسم الكرملين: نحن نؤيد ذلك، ونستخدم استعدادنا لدعم هذا المسعى.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التقيا في مانيلا، صباح الخميس الماضي.
وأكد لافروف استعداد روسيا لحل سياسي ودبلوماسي للصراع في أوكرانيا، وشدد على عدم قبول تسليح نظام كييف بشكل إضافي.
وفي غضون ذلك، صرّح روبيو بأنّ هناك حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لحلّ النزاع في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 28 يونيو/حزيران، بأنّ موسكو تتوقع استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء المرحلة الساخنة على المسار الإيراني.
وأضاف أنّ روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات ومناقشة جميع التفاصيل والقضايا التي طُرحت في أنكوريج، في أغسطس/آب 2025.
ومن جانبه، أشار بيسكوف إلى أنّ موسكو مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا، لكنّها تمتلك القدرات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.