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"أنصار الله" تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري
"أنصار الله" تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري
سبوتنيك عربي
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري، والذي وقع أمس الأربعاء. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T12:26+0000
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ونقلت وكالة "سبأ"، عن مصدر في وزارة الخارجية في صنعاء، قوله إن "ما يتم تداوله بشأن استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، عارٍ عن الصحة".وأضاف المصدر اليمني أن "الموقف اليمني واضح ومعلن"، مؤكدًا أن عمليات الجماعة "تستهدف النظام السعودي فقط"، على خلفية ما وصفه بـ"الحصار والعدوان المستمر على الشعب اليمني"، على حد قوله. وأعلن مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق، الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.وقال المجلس، في بيان له، إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي"، وفقًا للبيان.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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https://sarabic.ae/20260729/وزارة-البترول-المصرية-حريق-على-سفينة-التغييز-وسفينة-التخزين-المتواجدتين-بميناء-دمياط-1115604033.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أخبار مصر الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري

12:26 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 12:27 GMT 30.07.2026)
© AP Photoسفينة شحن في البحر
سفينة شحن في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري، والذي وقع أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة "سبأ"، عن مصدر في وزارة الخارجية في صنعاء، قوله إن "ما يتم تداوله بشأن استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، عارٍ عن الصحة".
حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
الحكومة المصرية: الحريق في السفينتين بميناء دمياط ناتج عن مسيرة
07:15 GMT
وأضاف المصدر اليمني أن "الموقف اليمني واضح ومعلن"، مؤكدًا أن عمليات الجماعة "تستهدف النظام السعودي فقط"، على خلفية ما وصفه بـ"الحصار والعدوان المستمر على الشعب اليمني"، على حد قوله.

كما شدد المصدر أن "الملاحة في البحر الأحمر آمنة"، معتبرًا أنه "لا يوجد ما يبرر المخاوف التي يحاول النظام السعودي الترويج لها بهدف الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه"، بحسب تعبيره.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق، الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط يوم أمس الأربعاء، أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.
حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط
أمس, 16:42 GMT
وقال المجلس، في بيان له، إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".
وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي"، وفقًا للبيان.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
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وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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