https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أمريكا-ستوجه-ضربة-قوية-لإيران-وتلقيت-إفادة-عن-هجوم-في-مصر-1115607548.html
ترامب: أمريكا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم في مصر
ترامب: أمريكا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم في مصر
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T19:59+0000
2026-07-29T19:59+0000
2026-07-29T19:59+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "إذن جاء دورنا". وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، مؤكدا: "لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.وزعم ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.
https://sarabic.ae/20260729/أردوغان-إسرائيل-تواصل-باستفزازاتها-جر-المنطقة-نحو-مزيد-من-التصعيد-1115605995.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أمريكا ستوجه ضربة قوية لإيران وتلقيت إفادة عن هجوم في مصر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن.
وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "إذن جاء دورنا". وأشار إلى أن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، مؤكدا: "لكننا سنوجه لهم ضربة قوية للغاية".
وأردف أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قبالة سواحل مصر.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية المباغتة على القوات الأمريكية في الأردن.. سنضربهم بقوة".
وزعم ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.