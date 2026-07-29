https://sarabic.ae/20260729/أردوغان-إسرائيل-تواصل-باستفزازاتها-جر-المنطقة-نحو-مزيد-من-التصعيد-1115605995.html

أردوغان: إسرائيل تواصل باستفزازاتها جر المنطقة نحو مزيد من التصعيد

أردوغان: إسرائيل تواصل باستفزازاتها جر المنطقة نحو مزيد من التصعيد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي" ثمنه لا يدفعه الفلسطينيون والشعب... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T18:55+0000

2026-07-29T18:55+0000

2026-07-29T18:55+0000

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وقال أردوغان في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار عبر استفزازاتها المتواصلة.. وهي تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، في انتهاك للقانون الدولي وتجاهل لحقوق الإنسان الأساسية، وثمن العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الفلسطينيون والشعب اللبناني فحسب، بل تدفعه المنطقة بأسرها".وأضاف أن حجم النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تراجع بأكثر من 30%.ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

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