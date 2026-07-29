https://sarabic.ae/20260729/أردوغان-إسرائيل-تواصل-باستفزازاتها-جر-المنطقة-نحو-مزيد-من-التصعيد-1115605995.html
أردوغان: إسرائيل تواصل باستفزازاتها جر المنطقة نحو مزيد من التصعيد
أردوغان: إسرائيل تواصل باستفزازاتها جر المنطقة نحو مزيد من التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي" ثمنه لا يدفعه الفلسطينيون والشعب... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T18:55+0000
2026-07-29T18:55+0000
2026-07-29T18:55+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1b/1114764871_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1c0dd16845c8dfea1402b291560b2067.jpg
وقال أردوغان في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار عبر استفزازاتها المتواصلة.. وهي تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، في انتهاك للقانون الدولي وتجاهل لحقوق الإنسان الأساسية، وثمن العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الفلسطينيون والشعب اللبناني فحسب، بل تدفعه المنطقة بأسرها".وأضاف أن حجم النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تراجع بأكثر من 30%.ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20260729/ترامب-هجوم-إيران-على-قواتنا-في-الأردن-كان-مفاجئا-وسنرد-بقوة-1115597490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1b/1114764871_75:0:963:666_1920x0_80_0_0_9c3856cc332b7ea384d26b41e04890a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: إسرائيل تواصل باستفزازاتها جر المنطقة نحو مزيد من التصعيد
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن "العدوان الإسرائيلي" ثمنه لا يدفعه الفلسطينيون والشعب اللبناني فحسب بل المنطقة بأسرها.
وقال أردوغان في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تواصل جر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار عبر استفزازاتها المتواصلة.. وهي تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، في انتهاك للقانون الدولي وتجاهل لحقوق الإنسان الأساسية، وثمن العدوان الإسرائيلي لا يدفعه الفلسطينيون والشعب اللبناني فحسب، بل تدفعه المنطقة بأسرها".
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور قد صرح، في وقت سابق، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، بأن أكثر من 1100 حاجز عسكري إسرائيلي يقيّد حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، ما يفرض أعباءً إضافية على قطاع الأعمال الفلسطيني.
وأضاف أن حجم النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تراجع بأكثر من 30%.
كما حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان يوم الاثنين، من أن توسيع المستوطنات، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية وتقوض فرص تحقيق سلام عادل.
ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.