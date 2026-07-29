https://sarabic.ae/20260729/ترامب-هجوم-إيران-على-قواتنا-في-الأردن-كان-مفاجئا-وسنرد-بقوة-1115597490.html
ترامب: هجوم إيران على قواتنا في الأردن كان مفاجئا وسنرد بقوة
ترامب: هجوم إيران على قواتنا في الأردن كان مفاجئا وسنرد بقوة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T14:14+0000
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ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية المباغتة على القوات الأمريكية في الأردن... سنضربهم بقوة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الهجمات الأمريكية التي استهدف مقرات قوات "الحشد الشعبي" في العراق الليلة الماضية، جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، على حد قوله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، في بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة له، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي ومقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الأردن.وأضاف البيان أن "إيران ستواصل المقاومة طالما استمرت التهديدات ضدها، واستمرت الأعمال غير القانونية، التي تشنها القوات الأمريكية ضد مصالحها"، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20260729/عراقجي-على-نظام-كييف-تحمل-مسؤولية-الهجوم-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-1115594162.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: هجوم إيران على قواتنا في الأردن كان مفاجئا وسنرد بقوة
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية المباغتة على القوات الأمريكية في الأردن... سنضربهم بقوة".
وزعم ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الهجمات الأمريكية التي استهدف مقرات قوات "الحشد الشعبي" في العراق الليلة الماضية، جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، على حد قوله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، في بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة له، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي ومقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الأردن.
وقالت القوة الجوفضائية التابعة للحرس، في بيان لها، إن "الهجوم نُفذ ردًا على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي"، مضيفًا أن "القوة الجوفضائية أطلقت صواريخ بالستية عدة على القاعدة المستهدفة".
وأضاف البيان أن "إيران ستواصل المقاومة طالما استمرت التهديدات ضدها، واستمرت الأعمال غير القانونية، التي تشنها القوات الأمريكية ضد مصالحها"، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.