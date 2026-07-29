https://sarabic.ae/20260729/ترامب-هجوم-إيران-على-قواتنا-في-الأردن-كان-مفاجئا-وسنرد-بقوة-1115597490.html

ترامب: هجوم إيران على قواتنا في الأردن كان مفاجئا وسنرد بقوة

ترامب: هجوم إيران على قواتنا في الأردن كان مفاجئا وسنرد بقوة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T14:14+0000

2026-07-29T14:14+0000

2026-07-29T14:14+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ترامب قوله إن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الصاروخية الإيرانية المباغتة على القوات الأمريكية في الأردن... سنضربهم بقوة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الهجمات الأمريكية التي استهدف مقرات قوات "الحشد الشعبي" في العراق الليلة الماضية، جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، على حد قوله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، في بيان صادر عن القوة الجوفضائية التابعة له، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي ومقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الأردن.وأضاف البيان أن "إيران ستواصل المقاومة طالما استمرت التهديدات ضدها، واستمرت الأعمال غير القانونية، التي تشنها القوات الأمريكية ضد مصالحها"، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.

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