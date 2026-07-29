https://sarabic.ae/20260729/عراقجي-على-نظام-كييف-تحمل-مسؤولية-الهجوم-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-1115594162.html
عراقجي: على نظام كييف تحمل مسؤولية الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين
عراقجي: على نظام كييف تحمل مسؤولية الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ادعاء نظام كييف بأن... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي أكد لكالاس خلال الاتصال أن ادعاء نظام كييف "بأن هذا الهجوم (على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين السبت الماضي) كان غير متعمد لا أساس له من الصحة، ويجب على النظام الأوكراني أن يتحمل المسؤولية صراحة عن هذا العمل غير القانوني والإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين إيرانيين وإلحاق أضرار بسفينة تجارية إيرانية".وأضاف أن "إيران أيضًا لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول. ويجب التعويض عن الخسائر".
https://sarabic.ae/20260729/إعلام-إيران-كثفت-محاولات-استهداف-مسؤولين-إسرائيليين-كبار-خلال-الأيام-الأخيرة-1115586371.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
عراقجي: على نظام كييف تحمل مسؤولية الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ادعاء نظام كييف بأن الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين غير متعمد لا أساس له من الصحة، مضيفًا أنه على النظام الأوكراني تحمل المسؤولية عن هذا العمل "غير القانوني والإجرامي".
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي أكد لكالاس خلال الاتصال أن ادعاء نظام كييف "بأن هذا الهجوم (على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين السبت الماضي) كان غير متعمد لا أساس له من الصحة، ويجب على النظام الأوكراني أن يتحمل المسؤولية صراحة عن هذا العمل غير القانوني والإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين إيرانيين وإلحاق أضرار بسفينة تجارية إيرانية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد عراقجي، أن نظيره الأوكراني أندريه سيبيها زعم "عدم تعمد" نظام كييف استهداف السفينة الإيرانية في بحر قزوين، لافتا إلى أن طهران لا تسعى للتصعيد ولكن يجب التعويض عن الأضرار.
وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أكد أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير متعمدا، وأن أوكرانيا لا تسعى إلى التصعيد.
وأضاف أن "إيران أيضًا لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول. ويجب التعويض عن الخسائر".