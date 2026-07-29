https://sarabic.ae/20260729/إعلام-إيران-كثفت-محاولات-استهداف-مسؤولين-إسرائيليين-كبار-خلال-الأيام-الأخيرة-1115586371.html

إعلام: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام الأخيرة

إعلام: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام الأخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عددًا من كبار المسؤولين، بينهم وزراء، بتقديرات تشير إلى أن "إيران صعّدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T05:56+0000

2026-07-29T05:56+0000

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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين "يمثل هدفًا ثابتًا لإيران، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة".وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "شدد الإجراءات الأمنية المفروضة على عدد من كبار المسؤولين، استجابة لهذه التقديرات الأمنية".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

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