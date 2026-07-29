https://sarabic.ae/20260729/إعلام-إيران-كثفت-محاولات-استهداف-مسؤولين-إسرائيليين-كبار-خلال-الأيام-الأخيرة-1115586371.html
إعلام: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام الأخيرة
إعلام: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام الأخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عددًا من كبار المسؤولين، بينهم وزراء، بتقديرات تشير إلى أن "إيران صعّدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T05:56+0000
2026-07-29T05:56+0000
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين "يمثل هدفًا ثابتًا لإيران، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة".وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "شدد الإجراءات الأمنية المفروضة على عدد من كبار المسؤولين، استجابة لهذه التقديرات الأمنية".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إعلام: إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين كبار خلال الأيام الأخيرة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عددًا من كبار المسؤولين، بينهم وزراء، بتقديرات تشير إلى أن "إيران صعّدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، سواء من المسؤولين الحاليين أو السابقين، في مسعى لتحقيق مكاسب إستراتيجية ونفسية"، وفق تعبيرها.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين "يمثل هدفًا ثابتًا لإيران
، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة".
وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "شدد الإجراءات الأمنية المفروضة على عدد من كبار المسؤولين، استجابة لهذه التقديرات الأمنية".
وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أنه "وبناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، تم التكتم على موعد إقلاع الطائرة الحكومية الإسرائيلية (طائرة نتنياهو) المتجهة إلى الولايات المتحدة، كما تقرر تغيير نقطة انطلاقها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، في إطار التدابير الأمنية الاحترازية".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية
في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.