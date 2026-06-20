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عالم سبوتنيك
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بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
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روسيا والعالم العربي
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تصويت... برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟
تصويت... برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟
سبوتنيك عربي
يشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول موازين... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بسبب تأثيره المباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، فضلاً عن انعكاساته السياسية والعسكرية على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وسط استمرار التصعيد وتضارب المصالح بين القوى الفاعلة، وتتباين الآراء حول الطرف الذي يمتلك زمام المبادرة، وما إذا كانت إيران استطاعت فرض معادلات جديدة، أم أن القوى الدولية والإقليمية ما تزال صاحبة النفوذ الأكبر في رسم مسار الأحداث.في المقابل، يعتقد آخرون أن موازين القوى ما تزال تميل لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وأن أي خطوات إيرانية تبقى محدودة التأثير أمام القدرات العسكرية والاقتصادية الدولية، الأمر الذي يجعل فرض الشروط النهائية مرهوناً بقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها.برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تنفيذ 5 بنود فوراطهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
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استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы

تصويت... برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟

14:44 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
يشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول موازين القوة والجهة القادرة على فرض شروطها في المنطقة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بسبب تأثيره المباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، فضلاً عن انعكاساته السياسية والعسكرية على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وسط استمرار التصعيد وتضارب المصالح بين القوى الفاعلة، وتتباين الآراء حول الطرف الذي يمتلك زمام المبادرة، وما إذا كانت إيران استطاعت فرض معادلات جديدة، أم أن القوى الدولية والإقليمية ما تزال صاحبة النفوذ الأكبر في رسم مسار الأحداث.

ويرى محللون أن إيران نجحت في فرض جزء من شروطها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في حركة الملاحة والطاقة العالمية، ما يجعل أي تصعيد في مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية تمنحها هامشًا واسعًا في مواجهة خصومها.

في المقابل، يعتقد آخرون أن موازين القوى ما تزال تميل لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وأن أي خطوات إيرانية تبقى محدودة التأثير أمام القدرات العسكرية والاقتصادية الدولية، الأمر الذي يجعل فرض الشروط النهائية مرهوناً بقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها.

برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟

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إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تنفيذ 5 بنود فورا
طهران: لن نوقع تفاهما لا ينفذ والبند 1 المتعلق بوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان هو الأهم
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