https://sarabic.ae/20260621/إعلام-وفد-التفاوض-الإيراني-يغادر-المحادثات-مع-أمريكا-بعد-تهديدات-ترامب-1114569888.html

إعلام: وفد التفاوض الإيراني يغادر المحادثات مع أمريكا بعد تهديدات ترامب

إعلام: وفد التفاوض الإيراني يغادر المحادثات مع أمريكا بعد تهديدات ترامب

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، بحسب وكالة تسنيم، بأن الوفد الإيراني غادر موقع المفاوضات احتجاجاً على ما وصفه بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T18:10+0000

2026-06-21T18:10+0000

2026-06-21T18:10+0000

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وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أن جلسة المباحثات تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها قضية الأصول الإيرانية المجمدة وآليات وترتيبات الإفراج عنها. وأضاف المصدر أن المفاوضات بحثت أيضاً سبل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الوضع في لبنان، مؤكداً أن الوفد الإيراني أبلغ الطرف المقابل بأنه "لن يتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان". وأشار عضو الوفد إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ملف الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، موضحاً أن الجانبين توصلا إلى "الصيغة النهائية لمسودة" تتعلق بهذا الملف. واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وقال شريف، في كلمة له خلال المفاوضات، إن "الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بورغنشتوك"، معربًا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن "ورقة من أجل السلام".وأضاف أنه "يشكر الرئيس الأمريكي على رؤيته النشطة التي قادت إلى الوصول للمفاوضات المباشرة"، مؤكدًا أن اليوم يمثل "يومًا عظيمًا من أجل السلام العالمي"، وأنه فرصة لتعزيز السلام والازدهار ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم.وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن "المباحثات المرتقبة ستكون بناءة"، معربًا عن توقعه أن تقود النقاشات بين الجانبين إلى نتائج مثمرة.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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