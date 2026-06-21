‏ترامب: أمريكا قد تضطر للسيطرة على مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-أمريكا-قد-تضطر-للسيطرة-على-مضيق-هرمز-1114563725.html
‏ترامب: أمريكا قد تضطر للسيطرة على مضيق هرمز
‏ترامب: أمريكا قد تضطر للسيطرة على مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات حازمة في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T13:42+0000
2026-06-21T13:42+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114454542_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_fe95a9506ad98ff279a692545f89eea5.jpg
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن بلاده قد تضطلع بدور الضامن لأمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على نسبة من عائدات النفط مقابل تأمين حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي.كما أكد أن الولايات المتحدة قد تفرض سيطرتها على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة ذلك، في إطار حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، مشيرا إلى إغلاق إيران للمضيق يعني نهايتها.ولفت ترامب، إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن واشنطن قد تفرض رسومًا على عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين أمس وحذرهم من إغلاق المضيق.وحذر ترامب من أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم، مؤكدًا أنه من الأفضل للرئيس الإيراني أن يحفظ لسانه، على حد قوله.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا.يأتي هذا بعدما قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة السفن التجارية ما تزال مستمرة في الممر المائي رغم إعلان طهران إغلاقه، ما يثير تساؤلات بشأن دقة هذه الادعاءات.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، تيم هوكنز: "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرارها".وأكدت القيادة المركزية أن قواتها "تبقى حاضرة ومتيقظة لضمان استمرار الملاحة والالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للممرات البحرية".وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، قد أعلن، أمس السبت، أن طهران أغلقت مضيق هرمز "ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260620/بعد-إعلان-طهران-إغلاقه-الحرس-الثوري-يطالب-السفن-بعدم-الاقتراب-من-مضيق-هرمز-1114549297.html
https://sarabic.ae/20260620/ترامب-لن-تكون-هناك-أي-رسوم-عبور-بعد-انتهاء-فترة-الـ60-يوما-في-مضيق-هرمز--1114549033.html
https://sarabic.ae/20260620/رغم-تأكيد-إيران-الجيش-الأمريكي-ينفي-إغلاق-مضيق-هرمز-ويؤكد-استمرار-الملاحة-1114547386.html
https://sarabic.ae/20260620/تصويت-برأيك-من-يفرض-شروطه-في-الشرق-الأوسط-بعد-إعلان-إيران-إعادة-إغلاق-مضيق-هرمز؟-1114542728.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114454542_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1984e01996c854178a885eab9707f40d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

‏ترامب: أمريكا قد تضطر للسيطرة على مضيق هرمز

13:42 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات حازمة في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب كبيرة.
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن بلاده قد تضطلع بدور الضامن لأمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على نسبة من عائدات النفط مقابل تأمين حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي.
كما أكد أن الولايات المتحدة قد تفرض سيطرتها على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة ذلك، في إطار حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، مشيرا إلى إغلاق إيران للمضيق يعني نهايتها.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
بعد إعلان طهران إغلاقه.. الحرس الثوري يطالب السفن بعدم الاقتراب من مضيق هرمز
أمس, 20:11 GMT
ولفت ترامب، إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن واشنطن قد تفرض رسومًا على عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين أمس وحذرهم من إغلاق المضيق.
وحذر ترامب من أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم، مؤكدًا أنه من الأفضل للرئيس الإيراني أن يحفظ لسانه، على حد قوله.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا.

وأضافت المصادر أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لن تصدر أية تصاريح لعبور السفن عبر المضيق حتى إشعار آخر، وفقا لمتابعة وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

يأتي هذا بعدما قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة السفن التجارية ما تزال مستمرة في الممر المائي رغم إعلان طهران إغلاقه، ما يثير تساؤلات بشأن دقة هذه الادعاءات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز
أمس, 20:10 GMT
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، تيم هوكنز: "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرارها".
وأضافت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس"، أنها رصدت عبور سفن تجارية للمضيق عقب الإعلان الإيراني، مشيرة إلى أن 55 سفينة واصلت الإبحار محملة بكميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط نحو الأسواق العالمية.
وأكدت القيادة المركزية أن قواتها "تبقى حاضرة ومتيقظة لضمان استمرار الملاحة والالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للممرات البحرية".
وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، قد أعلن، أمس السبت، أن طهران أغلقت مضيق هرمز "ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان".
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
رغم تأكيد إيران.. الجيش الأمريكي ينفي إغلاق مضيق هرمز ويؤكد استمرار الملاحة
أمس, 18:39 GMT
وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".
وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
وسائط متعددة
تصويت... برأيك من يفرض شروطه في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز؟
أمس, 14:44 GMT
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس الماضي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала