https://sarabic.ae/20260620/بعد-إعلان-طهران-إغلاقه-الحرس-الثوري-يطالب-السفن-بعدم-الاقتراب-من-مضيق-هرمز-1114549297.html

بعد إعلان طهران إغلاقه.. الحرس الثوري يطالب السفن بعدم الاقتراب من مضيق هرمز

بعد إعلان طهران إغلاقه.. الحرس الثوري يطالب السفن بعدم الاقتراب من مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مغلق، وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر. 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T20:11+0000

2026-06-20T20:11+0000

2026-06-20T20:11+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري أنه "نظرا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان، وانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار، فقد تم إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن".وشدد بيان الحرس الثوري على أن "مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه وإلا فإن أمنها سيعرض للخطر".وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، قد أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن طهران أغلقت مضيق هرمز "رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه: "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260620/طهران-لن-نوقع-تفاهما-لا-ينفذ-والبند-1-حول-وقف-إعتداءات-إسرائيل-على-لبنان-هو-الأهم---عاجل-1114539584.html

https://sarabic.ae/20260620/رغم-تأكيد-إيران-الجيش-الأمريكي-ينفي-إغلاق-مضيق-هرمز-ويؤكد-استمرار-الملاحة-1114547386.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار