https://sarabic.ae/20260620/رغم-تأكيد-إيران-الجيش-الأمريكي-ينفي-إغلاق-مضيق-هرمز-ويؤكد-استمرار-الملاحة-1114547386.html

رغم تأكيد إيران.. الجيش الأمريكي ينفي إغلاق مضيق هرمز ويؤكد استمرار الملاحة

رغم تأكيد إيران.. الجيش الأمريكي ينفي إغلاق مضيق هرمز ويؤكد استمرار الملاحة

سبوتنيك عربي

نفى الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وقواته تراقب الوضع... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T18:39+0000

2026-06-20T18:39+0000

2026-06-20T18:39+0000

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، مساء اليوم السبت، إن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز... حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك".وكانت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية "سنتكوم"، قد نشرت في وقت سابق اليوم، أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز شهدت زيادة اليوم السبت، في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية عملياتها في المنطقة دعماً لحرية الملاحة.وأوضحت في بيان لها على منصة "إكس"، أن العبور الآمن عبر الممر المائي الدولي استمر اليوم، إذ عبرت 55 سفينة تجارية المضيق، ناقلةً كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه: "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260620/القيادة-المركزية-الأمريكية-المرور-الآمن-عبر-مضيق-هرمز-مستمر-اليوم-دون-عوائق-1114543199.html

https://sarabic.ae/20260620/فانس-أتوقع-التوجه-إلى-سويسرا-لإجراء-محادثات-مع-إيران-1114543435.html

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