https://sarabic.ae/20260620/فانس-أتوقع-التوجه-إلى-سويسرا-لإجراء-محادثات-مع-إيران-1114543435.html
فانس: أتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران
فانس: أتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران
سبوتنيك عربي
صرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع وفد إيران قريبا. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T15:08+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، قوله "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عقد محادثات تقنية بين إيران والولايات المتحدة غدًا الأحد، في مدينة بورغنشتوك السويسرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن ممثلين عن كل من إيران والولايات المتحدة سيشاركون في هذه المناقشات، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لبحث القضايا الفنية المرتبطة بالتفاهمات السابقة.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260620/مقر-خاتم-الأنبياء-في-إيران-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز--عاجل-1114538976.html
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إيران, العالم, الأخبار
فانس: أتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران
صرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع وفد إيران قريبا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، قوله "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عقد محادثات تقنية بين إيران والولايات المتحدة غدًا الأحد، في مدينة بورغنشتوك السويسرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن ممثلين عن كل من إيران والولايات المتحدة
سيشاركون في هذه المناقشات، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لبحث القضايا الفنية المرتبطة بالتفاهمات السابقة.
وأكدت إسلام آباد أنها ستواصل أداء دورها كوسيط لتسهيل الحوار ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".