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القيادة المركزية الأمريكية: المرور الآمن عبر مضيق هرمز مستمر اليوم دون عوائق
القيادة المركزية الأمريكية: المرور الآمن عبر مضيق هرمز مستمر اليوم دون عوائق
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز مستمر اليوم دون عوائق، مشيرة إلى أن الممر المائي شهد عبور 55 سفينة تجارية. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T15:23+0000
2026-06-20T15:23+0000
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مضيق هرمز
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وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر "إكس": "ازدادت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز يوم 20 يونيو/حزيران، مع استمرار القوات الأمريكية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أمس الجمعة، أن التقارير التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة، لافتةً إلى أن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة عبر الممر المائي.كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز، وفقًا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع البيان: "الملاحة مستمرة حاليًا".فيما أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج في إيران، أمس الجمعة، بدء تطبيق إجراءات جديدة لتسريع مرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك استنادًا إلى مذكرة تفاهم إسلام ‌آباد بين طهران وواشنطن وتعليمات الجهات المختصة في طهران.وشددت الهيئة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها: ضرورة إرسال الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق، مع تزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة والتزام السفن بالممرات المحددة خلال العبور، مع سريان الرسوم الأمنية والبيئية والرسوم الإيرانية ذات الصلة وأهمية التنسيق المسبق لمسار وزمن عبور كل سفينة لضمان سلامة الملاحة وتفادي الحوادث البحرية، محمّلة مالكي السفن مسؤولية أي مخالفة.
https://sarabic.ae/20260619/طهران-تنفي-إغلاق-مضيق-هرمز---عاجل-1114518860.html
https://sarabic.ae/20260620/نفط-العراق-يجد-طريقا-جديدا-كيف-تحولت-سوريا-لبوابة-نفطية-بعد-أزمة-مضيق-هرمز-1114532074.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, مضيق هرمز

القيادة المركزية الأمريكية: المرور الآمن عبر مضيق هرمز مستمر اليوم دون عوائق

15:23 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز مستمر اليوم دون عوائق، مشيرة إلى أن الممر المائي شهد عبور 55 سفينة تجارية.
وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر "إكس": "ازدادت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز يوم 20 يونيو/حزيران، مع استمرار القوات الأمريكية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة".
وأضاف البيان: "ظلّ المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائماً اليوم، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلةً كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية".
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
طهران تنفي إغلاق مضيق "هرمز"
أمس, 15:05 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أمس الجمعة، أن التقارير التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة، لافتةً إلى أن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة عبر الممر المائي.

وجاء في بيان الوزارة: "نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز"، واصفًا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز، وفقًا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع البيان: "الملاحة مستمرة حاليًا".
عمال يسيرون في محطة لإزالة الغازات بحقل الزبير النفطي قرب البصرة، وسط تراجع العمليات نتيجة تداعيات حرب الشرق الأوسط المرتبطة بالهجمات على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
نفط العراق يجد طريقا جديدا... كيف تحولت سوريا لبوابة نفطية بعد أزمة مضيق هرمز؟
07:24 GMT
فيما أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج في إيران، أمس الجمعة، بدء تطبيق إجراءات جديدة لتسريع مرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك استنادًا إلى مذكرة تفاهم إسلام ‌آباد بين طهران وواشنطن وتعليمات الجهات المختصة في طهران.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، نشر على حسابها على "إكس: "السفن التي تتقدم بطلبات العبور عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الرسمي للهيئة، مع الالتزام بالشروط المحددة، ستحصل على أولوية في إجراءات المرور خلال الفترة الزمنية الواردة في المذكرة". وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني (بي جي إس آيه . آي آر) والبريد الإلكتروني (إنفو آت بي جي إس آيه.آي آر) هما القناتان الرسميتان الوحيدتان لاستقبال الطلبات ومتابعتها شروط وإجراءات العبور.

وشددت الهيئة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها: ضرورة إرسال الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق، مع تزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة والتزام السفن بالممرات المحددة خلال العبور، مع سريان الرسوم الأمنية والبيئية والرسوم الإيرانية ذات الصلة وأهمية التنسيق المسبق لمسار وزمن عبور كل سفينة لضمان سلامة الملاحة وتفادي الحوادث البحرية، محمّلة مالكي السفن مسؤولية أي مخالفة.
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