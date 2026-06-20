https://sarabic.ae/20260620/ترامب-لن-تكون-هناك-أي-رسوم-عبور-بعد-انتهاء-فترة-الـ60-يوما-في-مضيق-هرمز--1114549033.html

ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز

ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن تُفرض رسوم مرور عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، البالغة 60 يومًا، أو بعدها، ما لم... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لن تكون هناك رسوم مرور في مضيق هرمز لمدة 60 يومًا خلال فترة وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن طهران أغلقت مضيق هرمز "رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".وفي وقت لاحق، نفى الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وقواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

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