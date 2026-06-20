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ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز
ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن تُفرض رسوم مرور عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، البالغة 60 يومًا، أو بعدها، ما لم... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لن تكون هناك رسوم مرور في مضيق هرمز لمدة 60 يومًا خلال فترة وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن طهران أغلقت مضيق هرمز "رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".وفي وقت لاحق، نفى الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وقواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260620/رغم-تأكيد-إيران-الجيش-الأمريكي-ينفي-إغلاق-مضيق-هرمز-ويؤكد-استمرار-الملاحة-1114547386.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الـ60 يوما في مضيق هرمز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن تُفرض رسوم مرور عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، البالغة 60 يومًا، أو بعدها، ما لم تفرضها الولايات المتحدة مقابل حماية دول المنطقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لن تكون هناك رسوم مرور في مضيق هرمز لمدة 60 يومًا خلال فترة وقف إطلاق النار".
وأكمل: "ولن تكون هناك رسوم مرور بعد انقضاء فترة الـ 60 يومًا، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة ولصالحها في حالة عدم إتمام الاتفاق، مقابل الخدمات المقدمة كحارس لدول الشرق الأوسط لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن طهران أغلقت مضيق هرمز "رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه: "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".
وأردف أن "هذه الخطوة الأولى هي رد على إخلال العدو بالوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته".
وفي وقت لاحق، نفى الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، وقواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، مساء اليوم السبت، إن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز... حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".