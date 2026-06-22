https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الإيرانية-تم-الاتفاق-على-ترتيب-آلية-بشأن-المرور-الآمن-للسفن-عبر-مضيق-هرمز-1114578800.html
الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز خلال مفاوضات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T02:02+0000
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وقال بقائي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "جرت مناقشات بشأن بقية البنود اللازمة لبدء المفاوضات النهائية. وقد نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية، وتم إحراز تقدم جيد في هذا الشأن".وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لجولة المفاوضات الإيرانية الأميركية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور وفدي البلدين الوسيطين قطر وباكستان.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-ينتقد-إيطاليا-ورئيسة-وزرائها-دافعنا-عن-الناتو-لعقود-ولم-يقفوا-معنا-أمام-إيران-1114576262.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز
02:02 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 03:28 GMT 22.06.2026)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز خلال مفاوضات سويسرا.
وقال بقائي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "جرت مناقشات بشأن بقية البنود اللازمة لبدء المفاوضات النهائية. وقد نوقشت مسألة إصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية، وتم إحراز تقدم جيد في هذا الشأن".
وأضاف: "وفيما يتعلق بالعبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، تم الاتفاق على وضع آلية خاصة لذلك، وهو أمر مهم".
وانطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الأول لجولة المفاوضات الإيرانية الأميركية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور وفدي البلدين الوسيطين قطر وباكستان.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".